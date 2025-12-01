美烏高層佛州協商有進展 魯比歐：仍有許多工作要做

國務卿魯比歐表示，美烏高層會面是一次非常具有建設性的會談，並取得一定進展。不過魯比歐也提到，目前仍有許多工作要做。（美聯社）

美國與烏克蘭代表團11月30日在美國佛州舉行會面，雙方針對先前在瑞士日內瓦的會談內容持續溝通，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）表示，當天美烏高層的會面是一次非常具有建設性的會談，並取得一定進展。不過魯比歐也提到，目前仍有許多工作要做。

綜合外媒報導，魯比歐提到，美方雖然對對結束戰爭的困難度具備一定認知，但也抱持樂觀態度，特別是考量到目前已經取得的進展，「我認為這不只是為了結束戰爭，而是確保烏克蘭的未來能更加繁榮」。魯比歐表示，目前有很多部分還需要再確認，因為相關工作還牽涉到俄羅斯，當特使魏科夫（Steve Witkoff）前往莫斯科時，相關進度將會繼續進行，美方也一直與俄羅斯方面保持聯繫。

烏克蘭代表團由國家安全與國防事務委員會秘書烏梅洛夫（Rustem Umerov）率領，烏梅羅夫感謝美國及美方官員的支持，會談後他認為會談十分有建設性，「我們討論了所有對烏克蘭、對烏克蘭人民重要的重要事項，而美國給予了非常大的支持」。

美國總統川普11月30日在搭乘空軍一號時提到，烏克蘭確實有些棘手的小問題，不過他也重申，俄羅斯和烏克蘭都希望結束戰爭，雙方很有機會能達成協議。

烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書烏梅洛夫（右）感謝美國及美方官員的支持，會談後他認為會談十分有建設性。（路透）

