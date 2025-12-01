美國威脅攻打委內瑞拉 這些國家可能助拳…

隨著美國威脅對委內瑞拉發動攻擊，委國總統馬杜羅已動員軍隊，並呼籲民眾加入自衛民兵。（法新社檔案照）

隨著美國威脅對委內瑞拉發動攻擊，一些加勒比海盟國正提供支持，包括多明尼加、千里達及托巴哥及格瑞那達，美國屬地波多黎各的美軍基地也重新啟動。

華盛頓郵報報導，自8月以來，美國一直在委內瑞拉周邊地區集結軍力與軍事資產，並對其聲稱載運毒品的船隻發動攻擊，造成超過80人死亡。多家航空公司已暫停往返委內瑞拉的航班，委內瑞拉總統馬杜羅則動員軍隊，並呼籲民眾加入自衛民兵。對於接下來可能發生的狀況，委內瑞拉一般民眾都感到焦慮不安。

請繼續往下閱讀...

然而，仍有一些國家支持美國，或正在考慮支持。包括多明尼加總統阿比納德（Luis Abinader）已授權美軍可在聖伊西卓（San Isidro）空軍基地（San Isidro Air Base）與美洲國際機場（Las Américas International Airport）的限制區域內行動，以協助對抗委內瑞拉的毒品走私者。

阿比納德11月26日與美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯，在多明尼加首都聖多明哥（Santo Domingo）共同舉行的記者會上表示，美軍飛機可在該國加油、運送裝備與技術人員。

阿比納德表示，多明尼加與美國有「特殊連結」，美國是其最重要的戰略夥伴，雙方合作包括打擊毒品走私，「沒有任何國家能夠，也不該獨自面對它。」

他形容這項協議是「暫時擴大合作」，強化對毒品走私的空中與海上監控，並強調其範圍將「技術性、有限且暫時」，目標是阻止毒品入境，更強力打擊跨國有組織犯罪。

千里達及托巴哥總理波薩德—比塞薩（Kamla Persad-Bissessar）一直公開支持川普政府在該海域採取的行動。在9月的第一次攻擊造成11人死亡後，她說：「我對走私犯沒有任何同情。美軍應該將他們全部暴力擊殺。」

不過，波薩德—比塞薩對合作細節保持謹慎，僅表示美軍將「協助我們改善雷達對毒梟在我國水域內外的監控與情報能力」，但「我們不會對委內瑞拉採取任何行動…千里達並未被要求成為對委內瑞拉作戰的基地。」

波多黎各是美國屬地，而非獨立國家。冷戰期間，波多黎各曾長期用以支援美國在中南美洲的軍事行動。羅斯福路海軍基地（Roosevelt Roads Naval Station）曾是全球最大的海軍基地之一，但隨著美軍停止在附近的別克斯島（Vieques）進行空海陸突擊演訓，該基地於2004年關閉。

如今，羅斯福路基地又開始運作。近幾週來，戰機與運輸機陸續降落。美軍新型飛機也出現在美屬維京群島聖克洛伊島的羅爾森機場。

此外，美國10月間也向格瑞那達提出請求，希望在該國國際機場臨時部署雷達設備與相關技術人員。格瑞那達政府表示，正在「謹慎評估並檢視這些請求」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法