    首頁 > 國際

    川普威脅言論籠罩下 宏都拉斯總統大選登場

    2025/11/30 23:01 中央社
    宏都拉斯大選登場，選民在投票所排隊投票，此次選舉將選出總統、國會議員以及地方首長。（法新社）

    宏都拉斯今天開始進行總統大選投票，美國總統川普（Donald Trump）先前揚言說，若他支持的宏國候選人落敗，將削減對宏都拉斯的援助。

    根據法新社記者現場觀察，投票所於當地時間30日上午7時開放，預期維持10小時，初步結果預計晚間8時（台灣時間12月1日上午10時）後出爐。選民將選出總統、國會議員以及地方首長。

    宏國總統大選呈現三強鼎立，其中一方是現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）所屬執政黨候選人蒙卡達（Rixi Moncada），以及2位右派候選人，分別是川普力挺的反對黨國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura），以及中間右派反對黨自由黨（Liberal Party）的納斯拉亞（Salvador Nasralla）。

    宏都拉斯總統大選採一輪投票決勝負，納斯拉亞在一份10月民調中處於領先狀態，阿斯夫拉則位居第2；主張繼續與北京維持邦交的蒙卡達在民調中排名第3。

    現年67歲的阿斯夫拉是建築業大亨，也是宏國首都德古西加巴（Tegucigalpa）的前市長。

    川普日前揚言若阿斯夫拉落敗，美國將削減對宏都拉斯的援助，他在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「如果他（阿斯夫拉）沒贏，美國就不會再把錢投入無底洞了。」

    據報導，宏都拉斯歷經多年左翼執政之後，可能成為繼阿根廷和玻利維亞之後，下一個轉向右翼的拉丁美洲國家。

