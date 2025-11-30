為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中國外交部亞洲司長雙手插褲袋擺拍戰狼 隨即擁抱日企安撫

    2025/11/30 22:03 國際新聞中心／綜合報導
    中國外交部亞洲司司長劉勁松（右）11月18日與日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰（左）舉行會談，送客時刻意將雙手插進褲袋，營造金井低頭聆聽訓話的畫面，被中國媒體大肆宣揚。（法新社檔案照）

    中國外交部亞洲司司長劉勁松（右）11月18日與日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰（左）舉行會談，送客時刻意將雙手插進褲袋，營造金井低頭聆聽訓話的畫面，被中國媒體大肆宣揚。（法新社檔案照）

    中國外交部亞洲司司長劉勁松近日與日本官員在北京會談後，由於擺出「雙手插進褲袋」的輕佻姿態而聲名大噪。但日本媒體披露，劉勁松在這齣「擺拍」的戲碼結束後，立刻前往日本大型企業據點視察，傳達「希望日本企業能在中國安心進行業務活動」的立場，甚至還擁抱對方以營造友好氣氛。

    日本經濟新聞報導，日中關係由於日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢而惡化，但中方似乎希望政治方面的對立，不要擴及中國境內的生產銷售活動。

    劉勁松11月18日與訪問北京的日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰舉行會談，雙方針對高市的答詢，以及中國駐大阪總領事薛劍在網路上發布的「斬首論」言詞交鋒。

    會談結束後，劉勁松送客時一邊將雙手插在褲袋裡，一邊與金井交談，營造金井低頭聆聽訓話的畫面，被中國媒體大肆宣揚。劉勁松還在被媒體詢問時，表示對會談結果「當然不滿意」。

    劉勁松的無禮不僅引發日本網友痛批，日本媒體也對他的「擺拍」行為不以為然，指劉勁松刻意穿著所謂的「五四青年裝」，將雙手插在褲袋裡，故意讓媒體拍到這個畫面，企圖以影像直接傳達「14億中國人都很憤怒」的訊息，並暗示在台灣議題上絕不讓步。

    然而，相關人士透露，劉勁松在會談後不久，就前往日系大型企業在遼寧省大連市的據點，向企業負責人了解在中國的業務情況。視察結束時，雙方還互相擁抱，營造友好氣氛。

    目前中國經濟由於內需低迷而陷入困境，外資企業投資也呈現下滑趨勢。中國國務院總理李強11月初在上海舉行的中國國際進口博覽會上，呼籲加強對中國投資。

    11月28日，日本財經界最大團體「經濟團體連合會」（經團連）會長筒井義信在東京會見中國駐日大使吳江浩，雙方確認日中經濟與商務交流的重要性，並同意繼續保持對話。據悉，這次會面要求是由中方主動提出。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播