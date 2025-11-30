為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    英國獄警和囚犯擠牢房打電玩 影子司法大臣怒吼：這不是度假營

    2025/11/30 19:37 即時新聞／綜合報導
    囚犯非法使用手機拍攝獄警和囚犯擠牢房打遊戲的影片，並上傳至TikTok，戲謔地寫著「他試圖逃跑」。（擷取自TikTok）

    囚犯非法使用手機拍攝獄警和囚犯擠牢房打遊戲的影片，並上傳至TikTok，戲謔地寫著「他試圖逃跑」。（擷取自TikTok）

    英國監獄紀律崩壞到極點！TikTok近日瘋傳一段令人咋舌的影片，一名身穿制服的英國獄警，竟被拍到在囚犯的牢房內，與囚犯一起玩著類似《FIFA》的足球電玩遊戲，而另一名獄警和多達3名囚犯還擠在狹小的空間內圍觀，場面有如一場「監獄電競大賽」。此事引爆英國社會怒火，影子司法大臣痛批：「這不是度假營！」

    根據《太陽報》報導，這段由囚犯非法使用手機拍攝並上傳至TikTok的影片，戲謔地寫著「他試圖逃跑」（He try run），影片內容赤裸裸地揭露了英國監獄內部的嚴重紀律問題。儘管涉事監獄尚未被確認，但英國司法部已證實正對此案展開調查，並要了解是誰上傳了影片。

    更荒謬的是，有政府消息人士竟為涉事獄警辯護，堅稱他們「沒有做錯任何事」，聲稱與囚犯一同玩電子遊戲，有助於「建立人際關係」，並能有效「解決監獄暴力問題」。

    這番言論立刻引發公眾及在野黨的強烈不滿。影子司法大臣詹里克（Robert Jenrick）憤怒痛批：「監獄是用來懲罰犯人的，這不是度假營！」他指出，去年旺茲沃思監獄才爆出女獄警與囚犯發生性關係的醜聞，如今又發生男獄警在牢房裡玩《FIFA》的荒唐事件，讓他質疑：「這肯定出了大問題！」他更直言，這種鬆散的管理，讓罪犯「根本不怕坐牢」。

    英國司法部對此表示，已將影片和社群帳號移除，目前正在調查中。司法部強調，所有違反監獄規定的囚犯都將受到懲罰，甚至面臨延長刑期的處分。

    一名身穿制服的英國獄警，竟被拍到在囚犯的牢房內，與囚犯一起玩著類似《FIFA》的足球電玩遊戲。（擷取自TikTok）

    一名身穿制服的英國獄警，竟被拍到在囚犯的牢房內，與囚犯一起玩著類似《FIFA》的足球電玩遊戲。（擷取自TikTok）

