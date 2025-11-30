香港大火 中製防護網安全性遭疑 港媒：港府疑為中國產業鏈監管體系圍事

香港宏福苑施工廠商疑似使用中國山東2家公司生產的防護網，且號稱有當地官方檢測機構出具的檢測報告，但檢測機構官網查不到這2家公司的報告。（歐新社）

香港宏福苑大火造成至少146人喪生的慘劇，施工廠商在大樓外牆使用的鷹架防護網遇火瞬間引燃且迅速蔓延，遭外界質疑其安全性。香港媒體報導，廠商疑似使用中國山東2家公司生產的防護網，且號稱有當地官方檢測機構出具的檢測報告，但檢測機構官網查不到這2家公司的報告，而港府隨即將焦點轉向鷹架而非防護網，可能涉及必須為中國產業鏈監管和檢測認證體系「圍事」。

「香港01」報導，負責宏福苑外牆裝修工程的宏業建築，在香港還承包11處大樓外牆裝修工程，而其中「富澤花園富嘉閣」及「怡樂花園」居民先後出示社區張貼的檢測報告，指其裝修的防護網分別由「山東宸旭化纖繩網有限公司」及「濱州市源進化纖繩網有限公司」生產，品名為「阻燃密目網」，且都由山東省濱州市檢驗檢測中心檢測通過。

隨後，香港01以前述公告顯示的檢測報告編號，在濱州市檢測中心官網查詢完整報告內容，卻都顯示「沒有查詢到文件」。

不過，濱州市源進化纖在阿里巴巴的銷售平台專頁上，既列出濱州市檢驗檢測中心的檢測報告，也能按照報告編號查詢到報告全文，只是該產品與「怡樂花園」社區公布的產品並不相同。

據報導，香港01記者曾致電山東宸旭化纖查詢，但負責人並未接聽電話。

查詢中國工商登記網站後發現，山東宸旭化纖是在2019年成立，資本額300萬人民幣（約1209萬台幣），註冊地為濱州市惠民縣李莊鎮南北李村，而南北李村就有數十家繩網公司在當地註冊。有中國網友認為，一個村子裡就註冊這麼多家同性質的公司，不排除其中一部分是空殼公司。

至於濱州源進化纖，該公司董事邢龍表示，他不清楚是否有分銷商將該公司產品銷往香港，現階段「沒有可以透露和評論的」，一切以檢測報告為準。

大火發生後，香港保安局長鄧炳強11月27日曾表示，消防人員在滅火和救援過程中發現，大樓外牆的物料包括棚網（防護網）、保護膜、防水帆布及塑膠布等，在遇火後的火勢蔓延程度，遠比一些合規格材料要猛烈和迅速，情況不尋常，港府會深入調查。然而隔天，特首李家超在記者會上主動將焦點引向竹棚，聲稱港府將「推進以金屬棚架取代傳統竹棚架的路線圖」。

第3天，大火大致撲滅後，鄧炳強口徑一轉，聲稱初步化驗顯示大廈棚架的棚網和保護網「達到阻燃要求」，但包圍大廈窗戶的發泡膠板則高度易燃。香港勞工處也稱，承包商宏業建築出示的證書，顯示棚網「阻燃符標準」。

香港獨立媒體「綠豆」質疑，為何港府迫不及待地預告「消滅竹棚」？又為何要這麼急於替棚網「洗底」？因為棚網牽涉的已不只是香港的建築工地，而是一條橫跨山東、年產值逾300億人民幣的化纖繩網產業鏈。

報導指出，相關棚網生產商的登記地址，都指向山東濱州市惠民縣李莊鎮一帶。而「人民網」曾在2020年報導，惠民縣是全中國最大的化纖繩網生產基地，產品覆蓋農業、建築、體育、園藝、養殖等領域所需的各類用網與防護網。單是惠民縣，繩網產業已佔山東省市場份額逾9成、全中國市場逾8成；縣內塑膠繩網生產及加工戶多達數千家，產業從業人口以萬計。

今年6月，新華社進一步披露，惠民縣繩網產業以李莊鎮、姜樓鎮為核心，超過12萬人從事繩網加工生產；單在2024年，惠民縣繩網產業總產值已達300多億人民幣。

換句話說，棚網背後是關乎地方財政、就業與出口的命脈產業。一旦火舌燒到山東、燒到「全國最大化纖繩網基地」的產業聚落，「棚網是否合規」的問題，就會從香港本地工程的責任，延伸至中國產業鏈監管和檢測認證體系。

