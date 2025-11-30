為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    李在明政府忙封殺反中言論 韓議員提案「辱罵中國者最重判5年」！

    2025/11/30 20:54 即時新聞／綜合報導
    圖為李在明11月1日在慶州與習近平會晤握手合影。（美聯社）

    圖為李在明11月1日在慶州與習近平會晤握手合影。（美聯社）

    中日關係急遽惡化，北京暫緩赴日旅遊後，大量中國觀光客改去南韓玩，讓韓國民眾超無奈，尤其當前韓國社會反中情緒也高漲。可儘管如此，路線相對親中的李在明政府卻忙著封殺批評中國的聲音，甚至有執政黨議員提出「辱罵中國及其國民的人最重5年徒刑」的法案，引發外界討論。

    日本時評員室谷克實今天（30日）投書《產經新聞》姊妹刊物《週刊富士》，談到南韓政府不斷試圖討好中國，民眾對中國的不滿卻與日俱增的社會現象。最近韓網有許多人抱怨中國客不去日本後都跑去韓國，有的甚至直呼羨慕日本，看到批評中國的聲音越來越多，李在明政府卻忙著封殺這些評論。

    室谷克實分享，最近南韓執政黨有議員提出一項法案，規定「辱罵特定國家及其國民的人，最重可以判處5年有期徒刑」。從提案理由來看，「特定國家」很明顯是指中國，而且該罪名不是有人主動提告才成立的告訴乃論罪，而是政府覺得你在罵中國人，就能直接採取法律動作。該提案曝光後，引發韓國社會強烈反彈，室谷克實認為目前看來該法案不會馬上通過，但這個動作也清楚暴露李在明政權「左派、親中」的真面目。

    室谷克實表示，過去朝鮮曾是明、清藩屬國，過去中土使節到訪時，朝鮮王都會親自迎接，並行「三跪九叩」大禮，如今南韓面對中國的處境，幾乎可以說是延續這段歷史。他接著說，對很多赴韓觀光的中國人來說，或許心裡多少會有種「來冊封國玩一玩」的優越感，根據過往韓媒相關報導，可以看到中國觀光客的傲慢態度，連基本的生活禮儀都沒有，讓韓國網友相當憤怒。除此之外，中國駐首爾大館還被指控直接插手南韓選舉，先前公開要求韓國人把票投給李在明所屬的共同民主黨，也難怪南韓保守派會發起反中示威。

    室谷克實繼續說道，11月初中國國家主席習近平與李在明會談時，公開批評南韓社會的反中情緒，之後李在明於內閣會議上宣稱「反中示威不算是言論自由」，他認為此時有議員提出「辱罵特定國家」相關法案，顯然是配合總統演出。

    室谷克實最後直言，「李在明政府的盤算，就是一邊討好中國，一邊壓制國內保守派的言論攻勢。在韓國的網路上，像『真羨慕現在沒有中國觀光客的日本』這類留言，常常會獲得很多人的按讚留言附和。但如果前面提到的那個法案真的順利通過，這些留言的人很可能就會被當成是在『辱罵特定國家的國民』，直接被政府送上法院受審。」

