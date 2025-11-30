為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    氣旋迪特瓦肆虐斯里蘭卡 增至193死228失蹤

    2025/11/30 17:41 中央社
    颶風「迪特瓦」造成斯里蘭卡街道被淹沒。（路透）

    颶風「迪特瓦」造成斯里蘭卡街道被淹沒。（路透）

    氣旋迪特瓦（Cyclone Ditwah）在斯里蘭卡引發豪雨和洪患，造成全國各地至少193人喪生、228人失蹤，斯里蘭卡政府持續努力應對首都可倫坡（Colombo）局部地區災情。

    法新社報導，斯里蘭卡國家災害管理中心（Disaster Management Centre，DMC）表示，可倫坡北部地區面臨嚴重洪患之際，流經當地的凱勒尼河（Kelani River）水位續升。

    DMC指出，受氣旋迪特瓦帶來連日豪雨影響，全國已有193人罹難，另有228人失蹤。

    該氣旋昨天離開斯里蘭卡後，DMC一名官員對此表示：「雖然氣旋已經離開，但凱勒尼河上游持續降下大雨，導致河川沿岸低窪地區遭淹沒。」

    斯里蘭卡總統迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayake）昨天宣布全國進入緊急狀態以因應氣旋後續災情，並呼籲國際社會提供援助。

    印度率先馳援斯里蘭卡，包括運送賑災物資和出動2架直升機與機組人員協助救援任務；日本表示將派遣工作小組評估當地需求，並允諾進一步提供協助。

    DMC強調，雖然全國雨勢已趨緩，但災情最嚴重的中部地區多條道路仍無法通行。

    據報導，這個氣旋已摧毀斯里蘭卡逾2萬戶民宅，有12萬2000人安置在政府安排的臨時避難處所，另有83萬3000人因洪災流離失所，需要協助。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播