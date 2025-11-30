氣旋迪特瓦肆虐斯里蘭卡 增至193死228失蹤

颶風「迪特瓦」造成斯里蘭卡街道被淹沒。（路透）

氣旋迪特瓦（Cyclone Ditwah）在斯里蘭卡引發豪雨和洪患，造成全國各地至少193人喪生、228人失蹤，斯里蘭卡政府持續努力應對首都可倫坡（Colombo）局部地區災情。

法新社報導，斯里蘭卡國家災害管理中心（Disaster Management Centre，DMC）表示，可倫坡北部地區面臨嚴重洪患之際，流經當地的凱勒尼河（Kelani River）水位續升。

DMC指出，受氣旋迪特瓦帶來連日豪雨影響，全國已有193人罹難，另有228人失蹤。

該氣旋昨天離開斯里蘭卡後，DMC一名官員對此表示：「雖然氣旋已經離開，但凱勒尼河上游持續降下大雨，導致河川沿岸低窪地區遭淹沒。」

斯里蘭卡總統迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayake）昨天宣布全國進入緊急狀態以因應氣旋後續災情，並呼籲國際社會提供援助。

印度率先馳援斯里蘭卡，包括運送賑災物資和出動2架直升機與機組人員協助救援任務；日本表示將派遣工作小組評估當地需求，並允諾進一步提供協助。

DMC強調，雖然全國雨勢已趨緩，但災情最嚴重的中部地區多條道路仍無法通行。

據報導，這個氣旋已摧毀斯里蘭卡逾2萬戶民宅，有12萬2000人安置在政府安排的臨時避難處所，另有83萬3000人因洪災流離失所，需要協助。

