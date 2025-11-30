日歌手唱一半遭斷電趕下台！ 胡錫進：太過頭、制裁不差這5分鐘

大槻真希前天在上海演出到一半，突被強制中斷、並被帶離舞台。（翻攝自X）

因日本首相高市早苗發表「台灣有事」相關言論，中國近期對日本發動大規模文化抵制，甚至發生日本歌手大槻真希在上海演唱到一半，遭工作人員強行「斷電」並趕下台的粗暴事件。此舉不僅引發日方強烈不滿，連中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進也看不下去，罕見發文批評這種做法「太過頭」、「不尊重」，直言「我們的對日制裁不缺這5分鐘」。

大槻真希28日在上海參加「萬代南夢宮嘉年華」活動，正當她熱情演唱知名動畫《航海王》（ONE PIECE）片尾曲《memories》時，現場音樂與舞台螢幕突然中斷陷入一片漆黑。大槻真希一臉錯愕，隨即有工作人員上台拿走麥克風並與她交談，最後將她匆匆帶離舞台。事後主辦單位稱因「不可抗力因素」中止演出，並取消後續場次。

據《香港01》報導，向來被視為中國官方鷹派喉舌的胡錫進，29日晚間在微博發文評論此事。他雖然支持對日本進行制裁，讓日本在經濟與政治上「感到痛」，但認為操作層面應有分寸，不該把日本民間與政府混為一談。

胡錫進直言：「演員唱到一半將其阻止，當眾把演員轟下台，這首先讓人感覺是對演員個人的不尊重，過了。」他認為，只要歌曲內容沒問題，就該讓她唱完，這種「唱一半關燈趕人」的場面過於刺激，容易給外界攻擊中國制裁提供藉口。他強調：「我們的對日制裁不缺這5分鐘。」

這波抵制行動並非個案，日本天后濱崎步原定在上海的演唱會，即便舞台都已搭建完成，仍在前一刻遭臨時取消。針對中國一連串動作，日本TBS電視台主播安住紳一郎痛批，這種強行中斷演出並任由畫面流出的手法，很可能是中國故意的「認知作戰」，旨在羞辱日本。

目前中國官方並未對此做出正式回應，但胡錫進的發文在微博引發熱議，部分中國網友支持他的觀點，認為大國應有風度；但也有激進小粉紅批評他「替日本人說話」，顯示中國內部民族主義情緒高漲，理性聲音正逐漸被淹沒。

胡錫進評論近日的中日衝突，表示中國官方切斷大槻真希舞台電源、當眾拉下台太過了。（翻攝自胡錫進微博）

