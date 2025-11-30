日本啤酒巨頭朝日遭勒索攻擊 超過150萬顧客個資恐外洩！

日本啤酒巨頭朝日集團28日證實，今年9月遭到大規模網路勒索攻擊，可能導致超過150萬名顧客的個人資料外洩，受害者總數恐逼近200萬人。（法新社）

日本啤酒巨頭朝日集團（Asahi）週四（28日）證實，今年9月遭到大規模網路勒索攻擊，駭客不僅癱瘓了其在日本的所有工廠運作，更可能導致超過150萬名顧客的個人資料外洩，受害者總數恐逼近200萬人。這場危機已嚴重衝擊朝日集團的營運，造成日本市場飲料短缺，也迫使公司延後公布全年財報。

根據《BBC》報導，朝日集團在聲明中坦承，其在日本境內的營運系統在9月29日遭到勒索軟體攻擊。駭客成功滲透內部網路、加密資料並植入勒索軟體，迫使員工只能回歸手寫訂單來維持業務。據傳，這起攻擊是由惡名昭彰的國際勒索軟體組織Qilin所為，該組織過去曾鎖定其他跨國大企業犯案。

經近兩個月的調查，朝日集團確認其客戶服務中心聯絡人的個資極可能外洩，恐有超過152萬名顧客的姓名、性別、住址與聯絡方式被駭入並外流。此外還包括10.7萬名現任、離職員工以及16.8萬名員工家屬的個資，另有11.4萬名外部聯絡人資料也可能被取走。所幸信用卡資料未包含在遭竊清單中。

朝日集團在日本啤酒市佔率高達40%，由於系統停擺，不僅造成日本各地商店出現啤酒短缺，連薑汁啤酒、蘇打水等軟性飲料的供應也受到影響。集團總裁兼執行長勝木敦志（Atsushi Katsuki）對此引發的混亂致歉，並承諾將全力恢復系統，強化資安防護。

