    首頁 > 國際

    宏福苑煉獄景象流出！全屋燒成灰燼 600警助辨認遺體

    2025/11/30 16:22 編譯陳成良／綜合報導
    網傳香港宏福苑大火災後內部景象，牆身與天花板嚴重剝落，屋內家具幾乎全數燒成灰燼，僅剩鐵製椅架勉強可辨。（翻攝自網路）

    香港大埔宏福苑五級惡火奪走128條人命，隨著火勢撲滅，災後內部的慘烈景象首度曝光。網路上流傳的照片顯示，起火單位內幾乎「無一物完好」，家具全數化為灰燼，宛如人間煉獄。為了加速遺體辨認與蒐證，香港警方29日出動多達600名隸屬「災難遇害者辨認組」（DVIU）的菁英人員進入火場。

    據港媒《東網》報導，這場焚燒超過43小時的世紀大火，將住宅單位燒得面目全非。從曝光的照片可見，屋內牆身與天花板的批灰嚴重剝落，原本的生活空間已成一片焦黑廢墟。所有的木質家具、電器幾乎都已燒成灰燼，僅剩下耐高溫的鐵枝、洗衣機外殼、金屬床架，以及陶瓷製的馬桶與洗手盆勉強維持外型，依稀能辨認出原本的住家格局。

    廢墟中救出貓龜 仍有150人失聯

    儘管現場滿目瘡痍，但在宏仁閣與宏道閣的搜證過程中，警方雖未發現新的人體遺骸，卻意外救出了3隻貓與1隻烏龜，這些倖存的小生命已交由愛護動物協會照顧。截至目前，這場大火已造成128人死亡、83人受傷，仍有約150人下落不明，罹難的128人中，還有44具遺體暫未有人認領，搜救與辨認工作仍在與時間賽跑

    亞洲首支災難遇害者辨認專業隊伍進駐

    為了因應這場死傷慘重的災難，警方自29日中午起，調派600名「災難遇害者辨認組」人員進入宏福苑各棟大樓。這支隊伍成立於1975年，是亞洲最早建立的災難遇害者辨認專業單位之一，曾處理過1996年嘉利大廈大火、2004年南亞海嘯（泰國災區）等重大事件，專門負責在遺體難以辨識的情況下確認身分。

    據《香港01》報導，身穿白色防護衣、頭戴藍色頭盔的人員，分組進入火場進行地毯式搜索。現場可見部分人員使用發泡膠箱帶走物品，並取走疑似建築材料的長方形板塊，推測是為了調查起火原因與建材耐燃性而蒐集的證物。

    香港警方30日在大埔宏福苑火災現場抬出一具遺體。這場世紀惡火已造成128人死亡，當局出動「災難遇害者辨認組」（DVIU）進入火場加速搜證與遺體辨識。（美聯社）

