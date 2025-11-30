性別平等還是額外負擔？瑞士舉行「強制女性服兵役」公投

瑞士選民正在投票決定女性是否像男性一樣，必須參加國防、民防或其他形式的國家服務。圖為行人走過公投海報。（美聯社）

瑞士選民正在投票決定女性是否像男性一樣，必須參加國防、民防或其他形式的國家服務。支持公投提案「公民服務倡議」的支持者希望，此提案透過強制性國家服務來促進社會凝聚力，或填補某些領域的人力缺口，但議會對此抱持反對意見。

根據美聯社報導，瑞士議會絕大多數成員反對該倡議，主要原因是成本問題和擔心導致數萬年輕人退出勞動市場，從而抑制經濟發展。

請繼續往下閱讀...

雖然最初民調顯示雙方勢均力敵，但最近的調查指出該倡議很可能失敗。此事件反映出歐洲民眾對強制國家義務的看法，尤其是在目前對烏俄衝突以及其他潛在災難的擔憂下。

活動人士表示，瑞士正面臨各種危機，例如平原洪災肆虐和網路攻擊層出不窮，而歐洲則面臨能源短缺甚至戰爭的風險；並補充，個人主義也開始盛行，孤獨感和緊張局勢同時日益加劇。他們認為，此倡議提議所有年輕人都應服兵役，讓每個人都承擔起責任，共同建設更強大的瑞士，使其能夠應對各種危機。

對此，瑞士政府反駁稱，軍隊和民防部門的人員本來就充足，不應再招募超出實際需求的人員；雖然強制女性服兵役或許可被視為「邁向性別平等的一步」，但也會給許多女性帶來「額外負擔」，尤其她們已承擔大部分無償的育兒及家務勞動。

值得注意的是，瑞士年輕男性已被政府要求服兵役或加入民防隊，出於良心拒服兵役者可以選擇其他類型的服務，而完全選擇不服兵役者則需繳納豁免費。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法