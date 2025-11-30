日歌手唱一半被帶離 中網友舉知名電影一幕狠酸：習近平不如希特勒

大槻真希28日在上海演出到一半，突被強制中斷、並被帶離舞台，驚訝表情在網路上瘋傳。（翻攝自X）

近來中日關係緊張，不少日星在中國舉行的演唱會紛紛取消，甚至出現日本歌手大槻真希在台上表演到一半被中斷，直接被請下台，離譜場面令外界痛批，有中國網友舉知名電影的一幕，狠酸習近平不如希特勒。

28日在上海舉行的「萬代南夢宮嘉年華2025」，日本歌手大槻真希在舞台上獻唱《航海王》的片尾曲《memories》時，舞台竟然變成全黑，讓台下觀眾一陣傻眼，隨後大槻真希竟被工作人員請下台，連她本人都相當震驚，大槻真希在台上目瞪口呆的表情在網路上瘋傳。

中國官方完全不尊重表演者行徑引發網路廣泛批評，有中國網友舉知名電影《戰地琴人》（The Pianist）經典一幕狠酸：「電影《鋼琴師》（中國片名）裡面，黨衛軍等猶太鋼琴家彈完了正在彈奏的曲子之後才把他帶走的，因為希特勒和習近平不一樣，元首懂一點藝術。」

這評論在網路上瘋傳，中國網友狠批：「小學生哪裡懂什麼藝術？」、「這評論太狂了」、「習近平鋼琴給你砸了，當柴燒」。

不過實際上電影中聽猶太鋼琴家的德國軍官是國防軍，不是黨衛軍，也沒把他帶走，而是把他藏起來了，救了他一命。

