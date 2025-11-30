王室最重懲處！英王拔光安德魯王子最後一項頭銜

英王查爾斯三世再度出手整頓皇室，針對其胞弟安德魯與性犯罪者艾普斯坦的關聯爭議，全面撤銷其皇室頭銜與尊稱。（法新社）

英王查爾斯三世再度出手整頓皇室，針對其胞弟安德魯與性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的關聯爭議，早在上月就全面撤銷其皇室頭銜與尊稱，僅保留海軍中將頭銜。不過根據英國國防部的最新消息，他們已被告知「抓緊行動」，剝奪聲名狼藉的安德魯最後一個頭銜。安德魯的海軍中將頭銜恐怕也難以保住了。

根據英國《太陽報》報導，國王查爾斯三世在10月30日發出爆炸性聲明，啟動正式程序，將安德魯王子徹底逐出皇室核心。安德魯不僅被拔除「王子」的尊稱、「約克公爵」（Duke of York）等所有頭銜，他同時失去了最高榮譽的嘉德勳章及皇家維多利亞大十字勳章，連其居住的皇室山莊租約也被收回。

查爾斯三世會採取如此激烈的行動，主因是艾普斯坦案的性侵受害者吉弗里（Virginia Giuffre）的自傳在其自殺後出版。自傳中提及她三度被迫與安德魯發生性行為以及更多案件細節，引發輿論譁然。

然而，在安德魯被「全面除名」的過程中，卻出現了令人不解的行政怠惰。英國政府雖承諾會應國王要求，剝奪安德魯最後一個榮譽頭銜：海軍中將。但直到昨晚，國防部仍表示此事「還在進行中」，程序尚未完成。

前海軍高級將領、海軍參謀長威斯特勳爵（Admiral Lord West）對此公開表達不滿，他痛批：「這拖得太久了，實在令人費解，我不明白移除一個頭銜為何會如此困難。」威斯特指出，政府不久前才迅速解除了另一位海軍將領的職務，因此「這絕不是難事，他們應該快點完成。」

據悉，安德魯曾服役海軍長達22年，並參與福克蘭戰爭，2015年獲頒海軍中將榮譽軍階，但在2020年因災難性的受訪後退出皇室公務，其晉升上將的機會便被擱置至今。儘管皇室有權剝奪其頭銜，但移除榮譽海軍中將軍階的權力，仍掌握在政府手中。

