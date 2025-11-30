日紐防長擬12月在東京會晤 將針對中國問題加強合作

小泉進次郎接掌防衛省後，積極強化日本自衛隊與印太國家的交流與合作。（法新社）

日本《共同社》30日獨家引述多名相關人士透露，日本防衛大臣小泉進次郎擬12月中旬在東京與紐西蘭國防部長柯林斯（Judith Collins）會談，考慮到在印太地區加強活動的中國，兩位防長將力爭強化合作。

據報導，為強化防衛合作，兩國政府希望締結日本自衛隊和紐西蘭軍隊相互進行物資等供應的「物資勞務相互提供協定」（ACSA），考慮到在印太地區加強活動的中國，兩位防長將力爭強化合作，預計還將確認旨在締結推進聯合訓練，並允許交換機密資訊的「資訊保護協定」的協調情況。兩人本月2日藉國際會議之機曾在馬來西亞舉行會談。

ACSA協定規定相互提供食品等物資、運輸、修理等時的手續，在聯合訓練之際可順利合作。日本已與美國、澳洲、印度等國簽署該協定。

柯林斯對在紐西蘭海軍引進日本海上自衛隊最新「最上」級護衛艦（FFM）性能提升型表現出興趣。兩人還計畫在神奈川縣橫須賀市的海上自衛隊橫須賀基地一同參觀該護衛艦。小泉先前表示，為促進防衛裝備品出口，他將進行「一把手推銷」。

