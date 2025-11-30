為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日紐防長擬12月在東京會晤 將針對中國問題加強合作

    2025/11/30 15:09 編譯孫宇青／綜合報導
    小泉進次郎接掌防衛省後，積極強化日本自衛隊與印太國家的交流與合作。（法新社）

    小泉進次郎接掌防衛省後，積極強化日本自衛隊與印太國家的交流與合作。（法新社）

    日本《共同社》30日獨家引述多名相關人士透露，日本防衛大臣小泉進次郎擬12月中旬在東京與紐西蘭國防部長柯林斯（Judith Collins）會談，考慮到在印太地區加強活動的中國，兩位防長將力爭強化合作。

    據報導，為強化防衛合作，兩國政府希望締結日本自衛隊和紐西蘭軍隊相互進行物資等供應的「物資勞務相互提供協定」（ACSA），考慮到在印太地區加強活動的中國，兩位防長將力爭強化合作，預計還將確認旨在締結推進聯合訓練，並允許交換機密資訊的「資訊保護協定」的協調情況。兩人本月2日藉國際會議之機曾在馬來西亞舉行會談。

    ACSA協定規定相互提供食品等物資、運輸、修理等時的手續，在聯合訓練之際可順利合作。日本已與美國、澳洲、印度等國簽署該協定。

    柯林斯對在紐西蘭海軍引進日本海上自衛隊最新「最上」級護衛艦（FFM）性能提升型表現出興趣。兩人還計畫在神奈川縣橫須賀市的海上自衛隊橫須賀基地一同參觀該護衛艦。小泉先前表示，為促進防衛裝備品出口，他將進行「一把手推銷」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播