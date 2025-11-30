為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    為惡火發起問責大學生被捕前最後控訴：香港內外已千瘡百孔

    2025/11/30 15:05 編譯陳成良／綜合報導
    發起連署的24歲大學生關靖豐（右）已被警方國安處拘捕。（圖／翻攝自Threads @iamhkpeople1）

    香港大埔宏福苑大火奪走128條人命，正當全城陷入悲痛之際，發起問責聯署的大學生關靖豐（Miles Kwan）卻遭警方國安處拘捕。《法新社》在關靖豐被捕前夕採訪了他，留下了他對這座城市最後的沉痛觀察：「我們必須誠實面對，今日的香港，無論內外都已是千瘡百孔。」

    這場災難在香港市民心中引發的已不僅是悲傷，更是對體制的憤怒。在火災現場附近的公園，前來悼念的隊伍蜿蜒。記者在地上發現一張未署名的手寫紙條，上面沉痛地寫著：「這不只是一場意外，這是一個不公正體制結出的惡果，卻降臨在你們身上，這是不對的。」

    報導指出，這張紙條精準道出了許多港人的心聲：在缺乏監管與問責的政治環境下，這場大火被視為一場徹頭徹尾的「人禍」。

    關靖豐被捕前在火車站外分發傳單，呼籲針對大火進行獨立調查。他當時告訴《法新社》，自己只是提出「非常基本的訴求」，但也坦承在國安法下無法預測後果。「如果這些想法被視為煽動或越線，那我真的無法預測任何事情的後果了，但我只能做我真正相信的事。」

    不久後，港媒證實他因涉嫌煽動被捕。他發起的網上聯署雖在1天內獲得逾萬人支持，但在北京嚴密的監控下，這些異議聲音與網頁連結在瞬間「被消失」，彷彿從未存在過。

    報導指出，香港過去沿襲英國殖民時期傳統，在發生重大災難時會由獨立法官領導「調查委員會」（COI）進行公開調查。然而，此次港府僅宣布成立跨部門工作小組。曾參與2017年倫敦「格蘭菲塔」（Grenfell Tower）大樓火災調查的律師汗（Imran Khan）直言，內部調查無法還原真相，死者家屬也不會信任，「沒有正義，他們就無法真正走出悲傷。」

