日本夢正酣！ 東京外國居民淨流入量創歷史新高

東京不僅是外國遊客的最愛，也是當地外國居民的首選居住地。（法新社）

《共同社》29日報導，日本政府最新公布的數據顯示，2024年遷入東京首都圈的外國居民人數比遷出人數多出1.6萬人以上，創下歷史新高，這表明東京正成為外國年輕勞動者尋求更高薪酬的理想之地。

據報導，若不計入入境或離境人數，2024年共有33萬4659名外國居民遷入東京，其中大多數為20多歲，佔日本外國居民總數的10.1％。10年前，該數字為14萬5535人，佔總數的7.3％。

根據日本總務省發布的國內人口遷移報告，去年遷入東京、埼玉、千葉和神奈川縣的人口，比遷出人口多出1萬6506人，較2021年同期增長超過13倍。

依都道府縣劃分，東京的淨流入人口最多，為8722人，其次是埼玉的7720人和神奈川的7494人。

淨流出人口最多的都道府縣是千葉縣，為7430人，其次是位於中部的愛知縣6684人和九州福岡的4471人。

日本國立社會保障與人口問題研究所國際關係部部長是川夕表示，年輕人為了更高的收入而從鄉下地區遷往城市，隨著日本老化加劇、勞動力短缺，允許技術嫻熟的外國勞工更換工作的系統也助長了這種人口流動。

與此同時，人口大量外流的地區往往被視為進入日本的「門戶」，外國人士會在那裡停留一段時間接受培訓，然後再離開。

一位在東京都周邊地區地方政府工作的官員表示：「由於日本人口減少，我們目前別無選擇，只能依賴外國勞工」，不過，他對人們為了追求更高工資而外流表示強烈擔憂。

