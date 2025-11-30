為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    畫面曝光！中國湖南煙火店爆炸釀3傷 老闆BMW被炸飛

    2025/11/30 15:44 即時新聞／綜合報導
    中國湖南郴州一間煙火店發生爆炸，造成3人受傷。（本報合成，擷取自微博）

    中國湖南郴州一間煙火店發生爆炸，造成3人受傷。（本報合成，擷取自微博）

    中國湖南郴州北湖區一間煙火爆竹零售店30日清晨發生爆炸，巨響震動周邊社區，造成店家與鄰居、路人共3人輕傷，就連店主停在門口的BMW也被當場引爆，小樓瞬間化為廢墟。

    綜合中媒報導，事發於今日上午7時46分，這間煙火爆竹店位於一棟黃色四層民宅的一樓。監視畫面與鄰近居民拍攝的影片顯示，門口先冒出火光與濃煙，隨後煙火由屋內猛烈噴射。不到10秒，老闆停在門口的白色BMW汽車瞬間被引爆。強大衝擊波將整棟小樓炸垮，只剩約四分之一結構仍勉強立著。

    當地應急管理局中午通報，救援人員已在第一時間趕抵，3名傷者全數送醫，事故原因仍在調查中，現場清理與建物安全評估同步進行。

    附近住戶表示，這間煙火店距離她家約5公里，去年才開幕，老闆是27歲左右的年輕男子，平時性格開朗。煙火店是該老闆自建的房子，一、二樓堆滿煙花。爆炸當下，她家整間「震了一下」，對面社區不少住戶的玻璃也被震得粉碎。

    相關新聞
    國際今日熱門
