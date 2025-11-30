有少爺想看？日本聲優中國巡演屢遭取消 北京場竟如期舉行

日本搖滾小提琴家、聲優Ayasa展開中國巡演，雖然成都、上海場接連取消，但北京場卻照常舉行。（圖擷自Ayasa微博）

日本首相高市早苗的「台灣有事」發言，使得中國激烈抵制，許多和日方有關的活動紛紛遭到取消，不過，日本搖滾小提琴家、聲優Ayasa雖然有部分中國巡演喊停，北京場卻如期舉行，讓中國網友驚呼難道是「有少爺想看？」

「Ayasa LIVE TOUR 2025〜百花繚亂 EXTRA〜」中國主辦方旭逸文化的微博帳號，本月27日先是公告Ayasa原定12月6日在成都舉行的場次，因受到「不可抗力」影響不得不取消。

到了28日，旭逸文化以「不可抗力」為理由取消12月7日Ayasa的上海巡演，讓不少中國粉絲發出哀號，直呼不知什麼時候能夠再和Ayasa相見。

在成都場、上海場取消後，旭逸文化29日再度發布消息，指稱30日的Ayasa北京場如期舉行，但基於當前情勢考量，為了保障演出活動順利進行，呼籲觀眾入場不要攜帶任何形式的旗幟、標語、橫幅等可以展示標語的物品，並且演出全程禁止攝影、攝影、錄音。

中國網友看到消息後議論紛紛，不少人直呼「北京居然撐住了」、「是哪位少爺想看了」、「京爺就是京爺」；還有人透露其實日本歌手西原健一郎、BENI等人的巡演都照常舉行，不禁讓人懷疑是「上面」沒有下令要禁，而是地方政府自己揣摩上意。

