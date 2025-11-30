澳洲總理再婚 愛犬當「戒童」萌翻全場

澳洲總理艾班尼斯（左）與新婚妻子海頓（右）29日在坎培拉總理官邸的花園婚禮上，牽手步上紅毯，接受親友撒彩帶祝福。艾班尼斯成為澳洲史上首位在任內結婚的總理。（路透）

澳洲政壇傳出喜訊。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）29日與未婚妻海頓（Jodie Haydon）正式完婚，這不僅是1場私人喜事，更讓艾班尼斯成為澳洲歷史上首位在任期內結婚的國家領導人。這場溫馨的私人儀式在坎培拉總理官邸的花園舉行，現場除了新人，最搶眼的莫過於擔任「戒童」的總理愛犬。

據《法新社》報導，62歲的艾班尼斯身穿西裝搭配領結，滿臉笑容地牽著身穿白色長禮服的新娘海頓。兩人在社群媒體上發布了1段婚禮影片，並簡潔地配上「已婚」（Married）一詞，畫面中彩帶飄落，洋溢幸福氣氛。

婚禮中最特別的安排，是艾班尼斯的愛犬、1隻毛茸茸的「卡瓦多犬」（cavoodle）托托（Toto），在儀式中擔任了遞送婚戒的「戒童」（ring bearer）。卡瓦多犬是查理士王小獵犬（Cavalier King Charles Spaniel）與貴賓犬（Poodle）的混種，以性格溫和著稱，在澳洲相當受歡迎。

這對新人親自撰寫了誓詞，在1場由證婚人主持的儀式中互許終身。儀式結束後，現場賓客享用來自雪梨釀酒廠的啤酒，新人則在傳奇歌手史提夫汪達（Stevie Wonder）的名曲《Signed, Sealed, Delivered （I'm Yours）》樂聲中步上紅毯。

艾班尼斯與從事金融服務業的海頓於5年多前在墨爾本的1場商務晚宴上相識。2024年情人節，艾班尼斯求婚成功，當時他曾表示找到了「想共度餘生」的伴侶。兩人在婚禮後發布聯合聲明表示：「我們非常高興能在家人和摯友面前，分享我們的愛並承諾共度未來。」

這是艾班尼斯的第2段婚姻。他曾於2019年與前妻離婚，兩人育有1名已成年的兒子奈森（Nathan）。

身為中間偏左的工黨領袖，艾班尼斯在政治生涯上也頗為順遂，他才剛在今年5月的大選中取得壓倒性勝利，贏得第2個3年任期。據報導，這對新婚夫婦計畫自12月1日起，在澳洲國內展開為期5天的蜜月旅行，暫時放下繁忙的政務享受2人世界。

澳洲總理艾班尼斯29日舉行婚禮，新娘海頓的5歲姪女艾拉（左）擔任花童，手牽著被賦予遞送戒指重任的總理愛犬「托托」（右），畫面溫馨可愛。（法新社）

