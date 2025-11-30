假朋友！委內瑞拉與川普衝突 中俄置身事外

川普與馬杜羅針鋒相對，但馬杜羅的傳統盟友中俄等國家，卻都冷眼旁觀。（法新社）

美國在委內瑞拉周圍的軍事部署強度與日俱增，但中國、俄羅斯等「威權軸心」國家提供的支持卻十分有限。《華爾街日報》29日指出，這是因為中俄本身也面臨許多挑戰，俄國因烏克蘭戰爭而實力削弱，中國則忙於貿易談判。

據報導，20年來，委內瑞拉在全球積極尋求反美盟友，從中俄到古巴和伊朗，希望建立一個能夠對抗華府的新世界秩序，但在美軍步步進逼下卻事與願違。面對美國旨在迫使委國總統馬杜羅下台的軍事集結，上述國家和其他反美勢力除了口頭支持外，幾乎沒有提供任何實際行動。正如伊朗在遭受以色列和美國軍事打擊時一樣，委國也發現其威權盟友在衝突中袖手旁觀。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）美洲計畫主任伯格（Ryan C. Berg）直言，所謂的威權軸心在和平時期看起來非常強大，但在危難之際，它卻顯得有些虛偽。

在過去3個月裡，美國在加勒比海和太平洋地區對委國「涉毒」船隻發動空襲，造成80多人死亡。川普尚未表態是否會升級對委國的軍事行動，但已頻頻暗示地面部隊可能在委國境內行動。

分析人士表示，委國的盟友實際上無力對抗美國。古巴、伊朗和尼加拉瓜等親密盟友經濟實力薄弱，幾乎沒有能力干預委國事務。至於委國兩個最強大的盟友中國和俄羅斯，此前曾向委國提供軍備、維護和訓練，以及經濟援助。知情人士透露，在馬杜羅準備採取防禦行動之際，俄國正在幫助委國進行飛機維護和地對空飛彈系統建設。

哥倫比亞ICESI大學國際關係教授羅文斯基（Vladimir Rouvinski）表示，這些援助遠遠不夠，「如果美國對委國使用致命武力，這些小小的姿態遠遠不夠」。

中俄眼前都面臨挑戰，這些挑戰削弱它們對委國安全問題的關注。對莫斯科而言，挑戰是與烏克蘭曠日持久的戰爭所帶來的沉重代價；對北京而言，挑戰是疲軟的經濟限制了其慷慨解囊。美國主導的對委國的金融制裁，更使處理委國事務變得複雜。

此外，目前中俄都在努力與川普達成重要的外交和貿易協議，因此它們幾乎沒有動力在委國問題上浪費政治資本。羅文斯基補充道，俄國不會在已經做的事情之外，再給馬杜羅任何幫助。

今年伊朗與以色列爆發12天戰爭期間，中俄也向伊朗提供類似的外交支持，但在軍事上，兩國都置身事外，即便是在美國軍方6月轟炸伊朗核設施之後也是如此。

