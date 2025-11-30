為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    香港宏福苑惡火128死！印傭急喊失火雇主卻不信 逃生驚魂曝光

    2025/11/30 15:08 即時新聞／綜合報導
    香港大埔宏福苑26日發生五級大火，多棟大樓被祝融吞噬。（路透）

    香港大埔宏福苑26日發生五級大火，多棟大樓被祝融吞噬。（路透）

    香港大埔宏福苑惡性火災已造成至少128人罹難，成為香港數十年來最慘重的災難。在這場悲劇中，除了當地居民，數萬名與雇主同住的外籍家庭傭工也成為受害者。火場傳出多起驚險故事，包括一名印尼幫傭第一時間通報火警卻被雇主懷疑的驚險情節。

    根據《路透社》報導，49歲的印尼籍家庭傭工妃塔（Fita）回憶，大樓陷入火海時，濃煙密布、警報大作，她第一時間告知雇主失火，但對方起初不相信。直到對方親眼看見宏福苑有兩棟大樓在燃燒，妃塔才得以堅定要求：「你現在一定要下樓。」

    妃塔形容當下情況「非常可怕」，她差點哭了出來，並看到許多人不知所措。所幸她與雇主最終成功逃出，兩人目前暫住在緊急安置中心。她表示，除了為失聯者祈禱，她也正試圖聯繫住在該區可能受困的外籍朋友。

    香港現有約36.8萬名外籍家庭傭工，主要來自印尼和菲律賓。她們多數與雇主同住於狹小空間，每月領取約港幣5000元（約新台幣20162元）的低薪，卻在這座高消費城市承擔巨大的生計壓力。印尼官方證實已有6名印尼籍公民在火災中喪生。菲律賓方面則表示，1名菲籍傭工重傷、1人失蹤，另有28名菲律賓居民下落不明。

