    菲律賓數千民眾齊聚首都 抗議貪污與「幽靈防洪工程」

    2025/11/30 14:16 編譯謝宜哲／綜合報導
    菲律賓數千名民眾今（30）日聚集於其首都馬尼拉，要求就數十億美元的基礎設施醜聞追究責任。（法新社）

    菲律賓數千名民眾今（30）日聚集於首都馬尼拉，要求就數十億美元的基礎設施醜聞追究責任。這場醜聞已導致數十名官員、議員和建築公司老闆被指控貪汙。

    根據《法新社》報導，菲律賓多個城鎮近幾個月來被強颱帶來的洪水淹沒，令民眾對「幽靈防洪工程」（ghost flood-control projects）抱持強烈憤怒與不滿。自從菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）7月在全國演講中首次將此問題列為焦點後，多位官員都捲入這場不斷升級的醜聞。

    抗議者們30日沿著馬尼拉的EDSA大道遊行，並高喊「現在就把他們關進監獄！」 EDSA大道是1986年人民力量運動（People Power Movement）的發源地，該運動最終推翻小馬可仕的父親老馬可仕（Ferdinand Marcos Sr.）。

    在距離菲律賓總統府不遠的馬尼拉盧內塔（Luneta）公園，示威者們也舉起標語，呼籲終結系統性腐敗。20歲的變裝皇后瓦納盧維米（Jessie Wanaluvmi）指責，有人因為官員的貪污行為而喪命。

    菲律賓全國教會理事會的托克羅（Mervin Toquero）也表示，他對政府前幾日只宣布逮捕8名公共工程和公路部官員感到不滿。他強調這種規模的貪污不可能在高級官員不知情的情況下發生，他們也必需承擔責任。

    針對大量民眾進行抗議，超過1萬7000名警察到現場維持秩序。

    值得注意的是，菲律賓9月有1場反貪污示威活動演變成警察與蒙面示威者之間的衝突，導致200多人被捕。

