解放軍稱日方行為中國不答應 遭自家網友嘲弄：不答應你能怎樣

中國《解放軍報》專欄批評日方行為「中國人民不答應，中國軍隊不答應」，卻被自家網友嘲笑。圖為中國閱兵。（歐新社）

日本首相高市早苗對「台灣有事」表態，引發中國激烈反彈，中共中央軍委機關報紙《解放軍報》今（30日）刊出專欄，批評日方行為「中國人民不答應，中國軍隊不答應」，孰料卻被自家網友狠嘲「不答應你能怎樣？」

《解放軍報》專欄文章以「日方含糊其詞無法蒙混過關」為標題，直指高市早苗上台不久，就宣稱可能以武力介入台海局勢，此舉是公然侵害中國核心利益、「嚴重傷害中國人民感情」。

對於高市早苗拒絕撤回言論，僅表示「不再提及相關的具體事例」一事，《解放軍報》指稱若日本在台灣問題上的立場沒有改變，就應完整地講清楚一貫立場，而不是像現在這樣輕描淡寫一筆帶過，「這種掩耳盜鈴、自說自話的做法，中方絕不接受」。

《解放軍報》專欄認為，日本應該深刻反思侵略歷史，嚴格遵守相關國際法規定，而不是背棄和平發展承諾、尋找各種理由試圖重拾軍國主義，「中國人民不答應，中國軍隊不答應，全世界愛好和平的人們不答應」。

《解放軍報》這篇看似大義凜然的文章被轉發微博後，雖然有部分小粉紅跟著叫囂，但不少中國網友對此嗤之以鼻，狠酸「怎麼個不答應」、「關鍵人家（日本）也沒想過關」。還有人提起中國明年起將實施吸毒紀錄可封存的規定，直指自己「不答應」這件事、「當下抗毒比抗日更緊迫」。

然而，這些諷刺《解放軍報》專欄的微博留言目前已看不到，疑似遭到刪除，不過還是有中國網友繼續嘲弄專欄文章，包括「每天內宣」、「日本都沒理我們」。

