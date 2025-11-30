中國消防車停邊境未進城？紐時：香港大火成北京「治港」壓力測試

中國網友曝光畫面，稱深圳消防隊準備赴香港支援，但港府否認請求「內地」支援。（圖翻攝自小紅書）

香港大埔宏福苑惡火已造成至少128人罹難，成為該城市數十年來最慘重的災難。然而，就在火勢猛烈之際，社群媒體流傳著中國消防車停在鎮邊境待命的畫面，最終卻未駛入香港救援。據《紐約時報》分析，這場災難已演變為對北京「愛國者治港」新秩序的治理能力測試，港府拒絕外援的決定，更凸顯了特首李家超在證明「新香港」自治能力上的政治考量。

報導指出，儘管中國消防車在距離火場約13公里的邊境閃燈待命，但港府27日證實並未請求「內地」支援。李家超公開感謝中國國家主席習近平的關心，強調港府正逐步控制火勢。李家超的高級顧問湯家驊直言：「人們應該對可能產生的形象保持敏感，即香港人無法處理香港內部事務。」這顯示港府極力避免外界產生「香港已失去自治能力」的印象。

民間自救遭監控 國安警防「煽動」

在國安法實施後，香港的反對派與公民團體幾近消失。然而，災難激發了民間自發的互助力量，學生與商家組成「人鏈」運送物資。但當局對此充滿戒心，《南華早報》披露，國安警察加強了對災區周邊的監控，以防範有人利用救災動員進行「潛在的煽動或分裂活動」。

隨著死亡人數突破百人，公眾對安全漏洞的怒火日益高漲。香港政治分析家盧兆興接受《紐時》訪問時指出，觀察中國內地處理危機的慣例，通常會有個別官員被問責，現在的問題是「香港是否會遵循內地的做法」。

這場大火也為即將到來的12月立法會選舉蒙上陰影。全國港澳研究會顧問劉兆佳分析，李家超將被期望利用此時刻展現政府柔性的一面，並證明「香港新政治秩序的優越性」。

報導總結，對於警察出身、擅長維穩但缺乏撫慰人心經驗的李家超而言，如何在12月赴京述職前妥善處理這場危機，將是他上任以來的最大挑戰。習近平的「高度關注」，對他而言既是來自中央的支持，更是一道必須通過的政治試題。

