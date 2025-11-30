為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    馬國200男子開「多人運動」趴 健身中心淪性愛小黑屋滿地保險套

    2025/11/30 14:23 即時新聞／綜合報導
    健身房示意圖，人物與新聞事件無關。（法新社）

    馬來西亞警方近日突擊吉隆坡一間對外宣稱提供健身、三溫暖服務的娛樂中心，意外揭露該場所長期被用作同志「多人運動」的秘密地點。警方破門而入時，現場有超過200名年齡介於19歲至60歲的男子幾乎全數赤裸，保險套與情趣用品散落一地，場面令人震驚。

    根據《中國報》報導，警方接獲線報後連續兩週埋伏監控，於28日晚間8時展開行動，當場逮捕201名男子，年齡從19歲橫跨到60歲。嫌犯中包含7名員工、17名公務員、24名外籍人士與80名穆斯林及各族男子，還有73名當地男子。警方同時查獲大量保險套、潤滑液及情趣用品等證物。

    這棟三層樓娛樂中心已暗中營運約8至10個月，外觀與一般健身會館無異，內有健身房、影音室、三溫暖及露天泳池；但內部卻設有多間俗稱「小黑屋」的私密空間，供多人性行為使用。

    警方指出，該場所全年無休，主要透過社群媒體招攬客人，入場費為35令吉（約新台幣266元），首次上門者須另付10令吉（約新台幣76元）手續費。

    目前警方已依馬來西亞刑事法典377B條文（違反自然性行為）介入調查，所有被捕男子均被押往金馬警區總部進一步偵訊。

