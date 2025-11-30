3月赴澳硬搶袋熊寶寶挨轟 美國網紅「涉嫌非法狩獵」被逮入獄

美國25歲女網紅瓊斯爭議不斷，今年3月故意干擾野生袋熊母子成為澳洲公敵，回國後被人檢舉非法狩獵，目前已被警方逮捕。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

美國25歲女網紅瓊斯（Sam Jones）今年3月為拍片，在澳洲旅遊期間故意干擾野生袋熊母子，硬生生將這對袋熊母子分離，嚇得袋熊寶寶尖叫掙扎、袋熊媽媽急追在後，影片曝光後引起澳洲全民公憤炎上，澳洲政府也對此發聲痛斥。近期傳出，瓊斯返回美國不久，因在懷俄明州非法狩獵被捕入獄的消息。

綜合外媒報導，女網紅瓊斯本名薩曼莎（Samantha Strable），過去以「野生動物學家」等名義開設IG，吸引9萬多人追蹤。她今年3月前往澳洲鄉間旅遊時，擅自將路邊的野生袋熊寶寶從母親身邊帶走，並讓同行者拍攝她笑著捕抓袋熊寶寶的行為，事後她將影片分享到IG，引起各界譁然，並成為全澳洲人永不歡迎入境的頭號公敵。

請繼續往下閱讀...

報導指出，事後瓊斯悄悄從澳洲離境，並在回到美國不久，在懷俄明州遭到逮捕，目前暫時被關押在薩布萊特郡（Sublette）的監獄中。根據法院紀錄顯示，瓊斯先是謊稱自己住在懷俄明州，藉此取得當地狩獵許可證，還在沒有嚮導陪同、沒申請許可的情況進入荒野地區狩獵，當地相關部門8月11日接獲匿名檢舉，對她展開一系列追查。

警方透露，匿名人士提供許多瓊斯多項違法行為證據，包含她曾在IG公開炫耀自己如何在沒有長期住在懷俄明州的情況下，仍順利買到限定該州居民持有的狩獵許可證。事後警方找到瓊斯在美國薩布萊特郡（Sublette）的住所，已在11月21日將她逮捕，目前她面臨8項罪名，若全數成立將面臨高額罰款與至少6個月以上的監禁。

據悉，瓊斯先前在澳洲欺負當地特有的有袋類動物袋熊，引發澳洲社會強烈反彈，除了要求政府嚴懲，還有超過5萬人請願希望能將瓊斯永久禁止入境澳洲。澳洲政府也嚴格看待此事，不僅總理艾班尼斯（Anthony Albanese）公開發聲譴責，內政部長柏克（Tony Burke）也罕見表示會審查她是否違反移民法，直言不希望她再來澳洲。

Message to Sam Jones… you weren’t cancelled, you were caught!!



Sam Jones is a US hunting influencer who has gone viral for posting a tiktok of her taking a baby wombat away from its mother in the middle of the night as a joke...for a bit of fun.



Here’s her ‘press release’… pic.twitter.com/V6A3bse7H8 — PROTECT ALL WILDLIFE （@Protect_Wldlife） March 15, 2025

I hope your dried up minge falls off. Nasty bitch. Typical american - all gun, no compassion and no brain.



"US hunter influencer Samantha Strable, not only harassed a baby wombat in Australia, but also killed a wallaby in New Zealand. Ignorant fuckwit." pic.twitter.com/dEftII1nXA — cats.rfun （@cats3108） March 14, 2025

The US influencer who sparked outrage in Australia over baby wombat stunt faces hunting charges.



The 25-year-old has fallen foul of the law for alleged violations involving wild animals.



Samantha Strable, who goes by Sam Jones online, was booked into the Sublette County Jail in… pic.twitter.com/XhgMLZgDSf — PROTECT ALL WILDLIFE （@Protect_Wldlife） November 28, 2025

相關新聞請見：

美國網紅亂搶袋熊寶寶挨轟 澳洲當局：她已自願離境

人渣！美國網紅為拍片「搶走野生袋熊寶寶」 心碎媽崩潰一路狂追

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法