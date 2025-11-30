為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    3月赴澳硬搶袋熊寶寶挨轟 美國網紅「涉嫌非法狩獵」被逮入獄

    2025/11/30 16:30 即時新聞／綜合報導
    美國25歲女網紅瓊斯爭議不斷，今年3月故意干擾野生袋熊母子成為澳洲公敵，回國後被人檢舉非法狩獵，目前已被警方逮捕。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

    美國25歲女網紅瓊斯（Sam Jones）今年3月為拍片，在澳洲旅遊期間故意干擾野生袋熊母子，硬生生將這對袋熊母子分離，嚇得袋熊寶寶尖叫掙扎、袋熊媽媽急追在後，影片曝光後引起澳洲全民公憤炎上，澳洲政府也對此發聲痛斥。近期傳出，瓊斯返回美國不久，因在懷俄明州非法狩獵被捕入獄的消息。

    綜合外媒報導，女網紅瓊斯本名薩曼莎（Samantha Strable），過去以「野生動物學家」等名義開設IG，吸引9萬多人追蹤。她今年3月前往澳洲鄉間旅遊時，擅自將路邊的野生袋熊寶寶從母親身邊帶走，並讓同行者拍攝她笑著捕抓袋熊寶寶的行為，事後她將影片分享到IG，引起各界譁然，並成為全澳洲人永不歡迎入境的頭號公敵。

    報導指出，事後瓊斯悄悄從澳洲離境，並在回到美國不久，在懷俄明州遭到逮捕，目前暫時被關押在薩布萊特郡（Sublette）的監獄中。根據法院紀錄顯示，瓊斯先是謊稱自己住在懷俄明州，藉此取得當地狩獵許可證，還在沒有嚮導陪同、沒申請許可的情況進入荒野地區狩獵，當地相關部門8月11日接獲匿名檢舉，對她展開一系列追查。

    警方透露，匿名人士提供許多瓊斯多項違法行為證據，包含她曾在IG公開炫耀自己如何在沒有長期住在懷俄明州的情況下，仍順利買到限定該州居民持有的狩獵許可證。事後警方找到瓊斯在美國薩布萊特郡（Sublette）的住所，已在11月21日將她逮捕，目前她面臨8項罪名，若全數成立將面臨高額罰款與至少6個月以上的監禁。

    據悉，瓊斯先前在澳洲欺負當地特有的有袋類動物袋熊，引發澳洲社會強烈反彈，除了要求政府嚴懲，還有超過5萬人請願希望能將瓊斯永久禁止入境澳洲。澳洲政府也嚴格看待此事，不僅總理艾班尼斯（Anthony Albanese）公開發聲譴責，內政部長柏克（Tony Burke）也罕見表示會審查她是否違反移民法，直言不希望她再來澳洲。

