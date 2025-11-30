影片曝光！法國極右黨魁前幾天才被潑麵粉 又被雞蛋砸頭

法國極右翼政黨國民聯盟主席巴德拉近日被抗議者潑麵粉與 扔雞蛋。圖為他25日遭潑麵粉。（節自X@influenceusesFR）

法國極右翼政黨國民聯盟（National Rally party）主席年僅30歲的巴德拉（Jordan Bardella）29日被抗議者扔雞蛋，對此他已提告。

根據《法新社》報導，巴德拉29日在法國西南部城市穆瓦薩克（Moissac）參加新書宣傳活動，1名74歲男子突然將雞蛋砸在他頭上。襲擊者已遭到警方逮捕，並因涉嫌暴力襲擊公職人員而被拘留。

值得注意的是，巴德拉之前也遭遇過相似事件。他25日在法國東部城市韋蘇爾（Vesoul）參觀農業博覽會時，突然被1名17歲少年潑麵粉。警方拘留少年後，在第二天將其釋放。

對於自己接連遭到抗議者扔擲物品，巴德拉29日在X上發文說「我們取得的進步越多，離權力越近。極左勢力的暴力、不寬容和愚蠢就越會肆意橫行。但自由、民族自豪和愛國主義之風正在法國席捲而來，他們無法阻止。」

國民聯盟認為，在馬克宏已連任2屆總統的情況下，2027年的總統大選將是他們贏得政權的最佳時機。該黨曾三度競選總統的勒班（Marine Le Pen）遭法院裁決貪污罪成立，已被禁止參選，但她30歲的副手巴德拉可能會代替她參選。

La fameuse Vidéo ! Il manquait plus que le lait et les œufs … ?#Bardella #jordanbadella pic.twitter.com/zRlLGVfsid — InfluenceuseFR （@influenceusesFR） November 26, 2025

