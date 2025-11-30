川普放大絕！威脅宏都拉斯「選錯人就斷援」 還特赦毒梟前總統

川普（左）宣布特赦在美遭定罪的宏都拉斯前總統葉南德茲，同時表明支持與葉南德茲同黨的總統候選人阿斯夫拉（右）。（法新社）

宏都拉斯總統大選30日登場，這場選舉因美國總統川普的強力介入而變調。為了扶植右翼候選人勝選，川普不僅威脅若結果不符他意將切斷美方援助，更拋出震撼彈，宣布特赦因販毒在美國被判刑45年的宏都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez），此舉被視為對宏國政局的赤裸干預。

川普力挺右翼阿斯夫拉 威脅「不再給錢」

據《法新社》報導，宏都拉斯可能繼阿根廷與玻利維亞後，成為下一個「向右轉」的拉美國家。民調顯示選情呈現三強鼎立：執政黨「自由重建黨」（Libre）的蒙卡達（Rixi Moncada）、自由黨的知名電視主持人納斯拉亞（Salvador Nasralla），以及右翼「國民黨」的阿斯夫拉（Nasry Asfura）。

川普明確表態支持右翼的阿斯夫拉。他在社群平台「Truth Social」發文威脅：「如果他（阿斯夫拉）沒有贏，美國就不會再把錢丟進水裡。」意指若左派繼續執政，美國將切斷對該國的經濟援助。

此外，川普28日宣布特赦阿斯夫拉的政治盟友、前總統葉南德茲。葉南德茲因將宏都拉斯變成「毒品國家」（narco state）並協助運送數百噸古柯鹼進入美國，去年才在紐約被判處45年徒刑。然而，川普聲稱葉南德茲「受到了非常嚴厲且不公平的對待」，但未具體說明理由。阿斯夫拉則試圖與葉南德茲切割，強調黨無需為個人行為負責。

台宏關係受矚 納斯拉亞曾喊話復交

現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）於2023年與台灣斷交轉向中國。本次參選的執政黨候選人蒙卡達預料將延續親中路線。

然而，另一位候選人納斯拉亞立場則截然不同。納斯拉亞曾公開批評與中國建交後宏都拉斯並未獲益，蝦農更損失慘重，他曾多次表態若當選總統，將尋求恢復與台灣的外交關係。至於川普力挺的阿斯夫拉，雖屬傳統親美右派，但對台立場相對模糊，主要聚焦於強化與美國的關係。

