為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中國年輕遊客關西機場墜樓亡 小粉紅竟冷血轟「咎由自取」

    2025/11/30 11:20 即時新聞／綜合報導
    中國一名20多歲男子25日在關西機場第一航廈墜樓身亡。（擷取自微博）

    中國一名20多歲男子25日在關西機場第一航廈墜樓身亡。（擷取自微博）

    在中日關係因日本首相高市早苗「台灣有事」談話而持續緊繃之際，中國官方呼籲民眾避免赴日旅遊。但近日一名20多歲的中國籍男子卻在大阪關西機場第一航廈附近墜樓身亡，事件消息傳回中國後，立刻在社群媒體引發熱議。

    綜合外媒報導，事件發生在25日下午。有目擊者向警方通報，稱關西機場第一航廈4樓（國際線出發樓層）有一名男子坐在面向外側道路的牆邊，雙腳懸空，情況危險。牆外是計程車和巴士的下車區。

    警方到達現場後，發現該名中國籍男子正用雙手抓著牆外緣，整個人懸在牆外。警方立即上前試圖將其拉回，但男子卻自行鬆手，先墜落至2樓屋簷，隨後彈落至1樓。據了解，該男子是與母親一同到日本旅遊。他被送醫時已重傷意識不明，最終宣告不治。

    這起意外事件隨即在中國社群媒體上引發輿論風暴。由於官方此前曾發出旅遊警示，部分網友出現「咎由自取」的聲音，批評死者不聽勸阻「不是說近期別去日本了嗎，怎麼就這麼不聽勸呢」、「我無法理解為什麼有人會在國家勸阻的時候去日本」、「坐護欄上也不知道怎想的，同情不起來」。

    甚至出現指責日本警察以及謀殺等猜測「這是意外嗎？」、「日本警察殺中國了」、「兩個人還拉不住一個人嗎？是不是他們把他摔下來的」、「日本的報復開始了」、「一名中國人在日本離奇死亡，我們應該展開調查」、「這派解放軍和警察過去調查一下合情合理吧」。

    同時，也有極少數理性的網友反對將事故與國際形勢掛鉤，強調「他可能是自己跳下去的」、「我同情日本警察，他們需要心理健康方面的治療」、「把這起事故和國際形勢聯繫起來簡直莫名其妙，有什麼意義？」、「坐在這個地方怎麽想的？他自己都不對生命負責，沒什麽好心疼的」。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播