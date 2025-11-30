香港惡火發起4大訴求連署被帶走 大學生曾為六四發聲

香港區宏福苑大火造成128死，有熱心市民組成「大埔宏福苑火災關注組」提出4大訴求，但不過發起人之一被捕。（法新社）

香港新界大埔區宏福苑大火，已知造成128死83傷，還有150人下落不明，有民眾組成「大埔宏福苑火災關注組」並發起連署，提出4大訴求要求當局徹查。不過，發起人之一、香港中文大學政治與行政學系學生關靖豐（Miles），昨（29）日晚間被國安處警方依照煽動罪嫌拘捕，他過去曾為六四事件發聲。

從連署團體所發放的4大訴求傳單可以看到，民眾希望當局「持續支援受災居民，確保妥善安置」、「成立獨立調查委員會，全面徹查潛在利益輸送」、「重新審視工程監管制度，拒絕祭旗了事」、「全力追究監督疏忽，問責政府官員」。

據香港網媒《稜角媒體》報導，網路上的連署頁面已累積超過1萬人簽署，不過活動已經結束，最後的簽署時間為28日下午4時許，「大埔宏福苑火災關注組」的社交媒體帳號也消失無蹤。

至於發起人之一的關靖豐，則被香港警務處國家安全處依照煽動罪等罪嫌逮捕，有媒體拍到關靖豐被警方押回住處進行調查。中國政府駐香港特別行政區維護國家安全公署，在火災後強調會支持港府打擊「以災亂港」行徑，懲治危害國家安全的行為和活動。

據了解，關靖豐於2022年6月4日當天，曾在旺角的六四燈柱張貼「真嘢唔怕講（真事不怕講）」的紙條，因刑事毀壞罪嫌判罰8000港元（約新台幣3.2萬元）。

關靖豐當時表示，他不是想要煽動任何人，「而是因為我在2022年的香港感到無比壓抑」、「只要克服恐懼沒有東西是不能說的」，國安處在此事之後已盯上關靖豐，如今終於出手以煽動罪拘捕。

「大埔宏福苑火災關注組」的訴求傳單。（圖擷自「@whyyoutouzhele」帳號）

