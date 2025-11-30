中國駐日大使吳江浩在中媒刊文 慘遭自家網友嗆爆：怎不去外面發

中國駐日大使吳江浩在《人民日報》刊文，被中國網友嗆翻。（法新社）

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，遭中方大動作抵制，中國駐日大使吳江浩今（30日）更在中共黨媒《人民日報》刊出專文，不過，中國網友看了完全不挺，怒嗆怎麼不去外面發給外國人看。

吳江浩專文以「堅決維護一個中國原則和戰後國際秩序」為標題，指稱日本現職領導人（高市早苗）悍然發表涉台露骨挑釁言論，發出武力威脅與戰爭叫囂，已嚴重破壞國際法、國際關係基本準則、中日政治基礎。

吳江浩聲稱，「台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分」，並強調日本必須嚴格履行「一個中國原則」的政治承諾。吳江浩表示，以哪種方式解決台灣問題、實現國家統一，是中國人自己的事，不容他人置喙。

吳江浩強調，中國捍衛國家主權和領土完整的決心與能力堅如磐石、不可阻擋，若妄圖走歷史的回頭路以武力介入台海、將台灣從中國分裂出去，必將遭到迎頭痛擊。

吳江浩宣稱，日本現職領導人單方面發起的破壞性行為，屬於「誤判形勢、悖逆潮流、撞上南牆」，日方目前唯一正確做法，就是恪守政治承諾並停止破壞戰後國際秩序，立即撤回錯誤荒謬言論。

不過，吳江浩一副義正詞嚴的說法，旋即被中國網友狠狠吐槽，有人暗酸「天天發朋友圈」，亦即諷刺吳江浩這篇文章是發在中媒給自己人看，外國人可看不到；還有人質疑「然後呢」、「老是看到這種公告」，顯然對於這種放話行為已相當厭煩。

