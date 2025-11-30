為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    北海道今年已殺960頭熊 焚化爐燒不完只能埋、「熊太平間」無處可冰

    2025/11/30 11:21 即時新聞／綜合報導
    北海道焚化設施已經趕不上捕殺棕熊的速度，目前熊屍處理已成為地方問題之一。（歐新社）

    北海道焚化設施已經趕不上捕殺棕熊的速度，目前熊屍處理已成為地方問題之一。（歐新社）

    日本「熊害」事件頻繁發生，除了民眾受傷、農損等問題，擊斃後的棕熊與黑熊屍體該如何處理也成為地方政府的難題之一。日媒指出，由於今年熊害數量異常增加，北海道目前捕殺的熊已經超過960頭，負責處理熊屍的焚化設施難以負荷，甚至冷凍庫也冰不下解體後的熊屍。

    根據日本《北海道放送》報導，位於北海道南部的上之國町，今年町內捕殺的熊達到104頭，是去年的17倍之多，通常熊被獵人捕殺後，屍體會由獵人等相關人員分切，並在當天送往處理場，但今年數量激增，處理熊屍的效率被影響，因此町公所在町內設置1座冷凍庫，用於暫時存放被支解後的熊屍，不過冷凍庫的空間僅能存放1頭熊，有時甚至會超出容量。

    上之國町農林課課長杉野匡表示，當冷凍庫超出存量時，也只能暫時將熊屍放在冷凍庫周邊，過去被捕殺的棕熊數量從來沒有這麼多過。

    位於北海道南部江差町的「檜山清掃中心」負責處理週邊5個町的垃圾，其中也包括上之國町，負責焚化熊屍也是該廠的作業範疇。工作人員表示，去年大概處理了30頭熊，但今年到目前為止已經送來120多頭了，數量是去年的4倍有餘。

    報導指出，「檜山清掃中心」在焚化1頭熊時，需要使用約100公升的煤油。去年一整年的煤油用量約為3000公升，但今年已經超過7000公升，相關費用也因此翻倍。

    「檜山清掃中心」廠長上戶等坦言：「1天最多只能焚化2頭，再多就燒不完了，熊屍也會開始腐敗。遇到那種情況時就只能掩埋。以往都能妥善焚化，所以幾乎沒有掩埋的經驗。」

