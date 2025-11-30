魂斷異鄉！港惡火奪3外傭命、30移工失聯 認屍只剩照片

香港市民29日在大埔宏福苑火災現場附近獻花，悼念這場奪走128條性命的世紀惡火。罹難者中包括多名外籍移工，他們的犧牲也引發社會關注。（美聯社）

香港大埔宏福苑的世紀惡火死傷慘重，截至29日已確認造成128人罹難。這場災難也重創了離鄉背井的外籍移工群體，目前已證實至少3名外傭不幸葬身火海，且仍有多達30名印尼與菲律賓籍移工失聯，生死未卜。各國領事館人員已緊急介入，協助家屬在混亂的災情中尋找親人下落。

據《明報》與《香港文匯報》報導，宏福苑社區內約有119名印尼籍與82名菲律賓籍移工在各戶工作。火災發生後，經過多方聯繫，目前仍有11名印尼工人與19名菲律賓工人處於失聯狀態。

印尼駐港總領事尤爾（Yul Edison）28日親赴宏福苑現場與殮房，試圖確認失聯公民的下落。他神情哀傷地表示，目前已確認1名印尼移工在事故中喪生，領事館正積極尋找另外11人的下落，「我們會與香港政府合作，盡快將遺體運回印尼。」

菲領事館證實第3死：為家人犧牲

菲律賓駐港總領事館29日也發布聲明，確認1名菲律賓籍移工在火災中離世，使這場大火的外傭罹難人數累計至3人（2名印尼籍、1名菲律賓籍）。領事館在聲明中感嘆，這名移工遠離家鄉做出無數犧牲，只為給家人更好的生活，卻不幸遭遇死劫，對此深表哀痛。

任唐曉昕透露，由於火災現場混亂，許多遺體身上沒有具體記號或隨身物品，領事館人員主要只能依靠當局提供的遺體照片，再搭配名字與樓層資料進行比對。

唐曉昕指出：「目前最大的困難是缺乏資訊，大部分遺體只有一張照片，甚至未註明是在哪一層樓發現的。」她也提到，部分失聯的移工可能在逃生時沒帶手機，目前雖身處臨時安置所，但無法與外界聯繫，呼籲受災家庭主動通報家中移工狀況。

