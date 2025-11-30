為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    北韓慶祝空軍成立80週年 金正恩宣布將有新裝備、新職責

    2025/11/30 10:29 編譯謝宜哲／綜合報導
    北韓領導人金正恩宣布，該國空軍將配備「新戰略軍事裝備」。（路透）

    北韓領導人金正恩宣布，該國空軍將配備「新戰略軍事裝備」。（路透）

    北韓媒體今（30）日稱，北韓領導人金正恩28日在北韓元山葛麻機場出席慶祝空軍成立80週年的活動並發表演說，稱該國空軍將配備「新戰略軍事裝備」。

    根據《法新社》，報導，北韓官媒《朝中社》30日表示，金正恩與其女兒金主愛出席慶祝空軍成立80週年的活動。金正恩在演講中宣布，空軍將配備新裝備。

    金正恩表示，獲得新軍事裝備的空軍，將被賦予新的重要職責。但他並未詳細說迎新職責的具體內容。

    金正恩補充，北韓空軍應堅決擊退並遏制敵方一切形式的間諜活動和可能的軍事挑釁。

    另外北韓未回應南韓提出的旨在避免兩國在共同邊界發生意外軍事衝突的會談提案。南韓本月提議雙方舉行軍事會談，討論「軍事分界線」問題，理由是北韓軍隊屢次越界。

    南韓總統李在明24日表示，北韓在邊境沿線架設3層鐵絲網，採取了「極端行動」。他警告「我們現在的情況是，我們不知道何時會發生意外衝突。」

    李在明強調，北韓不但切斷所有溝通管道，還拒絕一切對話和接觸，這是非常危險的情況。

