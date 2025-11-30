憂大火重演！香港穗禾苑整修工人 需搜身不得帶香菸打火機

香港大埔區宏福苑惡火128死後，沙田區穗禾苑整修建商規定工人要搜身，不得攜帶香菸、打火機。（法新社）

香港大埔區宏福苑惡火釀128死，雖然起火原因尚未確認，但正在整修中的沙田區穗禾苑擔憂悲劇重演，建商已規定工人進入棚架前要搜身，不得攜帶香菸、打火機。

據港媒《巴士的報》報導，穗禾苑從2年前開始進行全面整修，目前9棟大樓都圍上了綠色棚網，預計最快明年4月才會全數拆掉。業主立案法團（香港法定團體，具有部份法律權力管理社區）指出，若有住戶發現工人在棚架或非指定地點抽菸，可拍照舉報獲得2000港元獎金（約新台幣8064元）。

請繼續往下閱讀...

據了解，穗禾苑為1980年完工的集合住宅建案，約有1.5萬人入住。在宏福苑大火後，穗禾苑隨即召開居民大會，不少人相當憂心火災問題，有住戶透露家中廚房窗戶被白色板子封住，讓他開始考慮帶小孩搬去祖母家。

法團主席梁寶玲解釋，維修工程打鑿外牆時，為了避免石塊擊中玻璃窗，因此用了發泡膠板封窗，不過這些膠板在完成打鑿後已經拆除，目前的封窗板子是「中空板（具有阻燃特性的塑膠板材）」。

梁寶玲指出，法團取得5個棚網樣本檢測，發現阻燃效果都合格，希望住戶不要自行剪掉棚網拿去測試，以免棚網破損導致物品從高空掉落。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法