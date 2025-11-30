為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    白宮官網新單元瞄準媒體 點名「扭曲報導」、「違規恥辱榜」

    2025/11/30 09:58 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國白宮在其官方網站上推出1個新專區，公開批評並列舉了其聲稱「扭曲報導」的媒體機構和記者。圖為美國總統川普。（美聯社）

    美國白宮近日在其官方網站上推出1個新專區，公開批評並列舉了其聲稱「扭曲報導」的媒體機構和記者。

    根據《衛報》（The Guardian）報導，專區頁面頂部的文字寫著「誤導、偏見、曝光」該版塊將《波士頓環球報》、《哥倫比亞廣播公司新聞網》和《獨立報》列為「本週違規者」，指責它們錯誤報導川普針對6名民主黨議員的言論。

    這場爭議源於6名民主黨議員發布一段影片，鼓勵軍人不要執行非法命令。美國總統川普之後在社群媒體上指責有民主黨人煽動叛亂，還聲稱應處以死刑。

    該專區表示，民主黨人和假新聞暗示川普向軍人下達了非法命令，而川普下達的每一項命令都是合法的。現任國會議員煽動美國軍隊不服從命令是危險的，川普呼籲追究他們的責任。

    該專區還設有「違規者恥辱榜」（Offender Hall of Shame），其中包括《華盛頓郵報》、《哥倫比亞廣播公司新聞網》、《美國有線電視新聞網》、《微軟國家廣播公司》（現更名為MS Now）。

    目前《華盛頓郵報》在恥辱榜中位居榜首，《微軟國家廣播公司》和《哥倫比亞廣播公司新聞網》列為第二和第三。

    《華盛頓郵報》被批評的文章包括本月初的1篇報導，該報導稱美國海岸警衛隊將停止把納粹標誌和絞索列為仇恨符號。但在該文章發表後，海岸警衛隊撤回了此決定。

    《華盛頓郵報》在後續報導中承認海岸警衛隊迅速撤回決定。在報導事件新進展文章中，該媒體援引1位內部發言人的話說「《華盛頓郵報》以其準確、嚴謹的新聞報導而自豪。」

    另外白宮網頁還將《美聯社》、《紐約時報》、《政客》等媒體，列入其指責存在偏見或散佈虛假資訊的名單中。

