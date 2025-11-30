荷蘭發送全民防災手冊 籲民眾做好準備面對潛在災害

為確保民眾在面對災害發生時能夠做好準備並充足應對，荷蘭政府近期開始向民眾發送「為緊急狀況做好準備」安全指南手冊。（中央社）

為確保民眾在面對災害發生時能夠做好準備並充足應對，荷蘭政府近期開始向民眾發送全民防災手冊。書中除了提醒隨時準備應急避難包，也提供災後72小時的應對建議。民眾表示，感受到政府的警戒意識。

從今年11月25日開始，荷蘭政府向民眾發送安全指南手冊「為緊急狀況做好準備」（Bereid je voor op een noodsituatie），其目的是提升荷蘭民眾對氣候變化、戰爭或網路攻擊等災害的警戒，並了解可能的後果。

書中強調，儘管荷蘭大致上是安全的，但仍必須面對新的威脅，例如極端氣候、網路攻擊、能源中斷以及國際緊張情勢。某些危險可能會對日常生活造成影響，例如交通癱瘓、商店停止營業、醫療延誤，或是無法使用網路、手機等。因此，政府與專業單位會分析所有可能發生的風險，並研擬計畫，以便在必要時採取行動。

荷蘭政府透過手冊呼籲民眾，並非所有事情都能完全預防，因此，每個人都做好一點準備，如此一來就能在需要的時候自行應對，至少能撐到政府或救援抵達的那一刻。

旅居荷蘭的陳先生近日也收到了這本手冊，他接受《中央社》採訪時提到，荷蘭政府發這本手冊應該是為了提高全民對未來可能影響荷蘭的天災人禍的警戒意識並提早做好準備，尤其是書中有提到需要為了電力大規模中斷、網路攻擊及供應鏈中斷做好準備，「應該是到考量國際緊張局勢可能會對能源或基礎設施造成衝擊」。

目前在荷蘭工作的胡小姐則告訴《中央社》，近期在台灣的家人也收到了政府發放的台灣全民安全指引「當危機來臨時」。雖然台灣跟荷蘭面對的災害類型並不完全相同，但是雙方都發布了這類的手冊，顯示在當今的全球環境下，預先做好準備應對未知的情形，這種觀念已是共識。

除了建議備妥應急避難包外，這本手冊也針對災害發生後的72小時內的應對方式提出了建議，包含確保家中有水與可久放的食物、將手機切換至省電模式、準備手電筒且避免用蠟燭等。

根據荷蘭廣播基金會（NOS）引述荷蘭國防部長布瑞克曼（Ruben Brekelmans）表示，國防體系在災難發生時會全力以赴動用所有資源，但如果發生非常大規模的事件，沒有任何政府能夠立刻挨家挨戶提供協助，在此情況下，社會必須能夠更加的自我照顧與應變。

他強調，一個有自我應變能力的社會也具有預防的效果，「如果潛在威脅知道一次攻擊無法讓我們癱瘓，那麼嘗試這麼做的意義就不大了。」

