    國際

    烏克蘭代表團赴美 澤倫斯基：和平協議最快11/30敲定

    2025/11/30 08:42 即時新聞／綜合報導
    澤倫斯基29日指出，烏克蘭代表團將抵達美國，繼續與美方討論結束烏俄戰爭的相關和平協議內容，最快可能會在30日大致敲定。（路透）

    烏克蘭與美國持續協商「和平計畫」，烏克蘭總統澤倫斯基29日指出，烏克蘭代表團將抵達美國，繼續與美方討論結束烏俄戰爭的相關和平協議內容，最快可能會在30日大致敲定。

    根據《路透》報導，澤倫斯基今天指出，由國家安全與國防委員會主席烏梅洛夫（Rustem Umerov）率領的代表團已出發前往美國，繼續協商結束烏俄戰爭的協議，針對烏克蘭先前與美方在瑞士日內瓦會談的相關要點，雙方將會持續溝通。

    澤倫斯基在社群媒體「X」發文指出，目前外交管道仍積極運作，美方也展現出具有建設性的態度，未來幾天內有可能就會將各項停戰步驟具體化，藉此確定如何讓烏俄戰爭以有尊嚴的方式結束。《路透》報導指出，澤倫斯基認為，先前與美方在日內瓦會談的相關成果將於30日「敲定」。

