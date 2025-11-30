烏克蘭代表團赴美 澤倫斯基：和平協議最快11/30敲定

澤倫斯基29日指出，烏克蘭代表團將抵達美國，繼續與美方討論結束烏俄戰爭的相關和平協議內容，最快可能會在30日大致敲定。（路透）

烏克蘭與美國持續協商「和平計畫」，烏克蘭總統澤倫斯基29日指出，烏克蘭代表團將抵達美國，繼續與美方討論結束烏俄戰爭的相關和平協議內容，最快可能會在30日大致敲定。

根據《路透》報導，澤倫斯基今天指出，由國家安全與國防委員會主席烏梅洛夫（Rustem Umerov）率領的代表團已出發前往美國，繼續協商結束烏俄戰爭的協議，針對烏克蘭先前與美方在瑞士日內瓦會談的相關要點，雙方將會持續溝通。

澤倫斯基在社群媒體「X」發文指出，目前外交管道仍積極運作，美方也展現出具有建設性的態度，未來幾天內有可能就會將各項停戰步驟具體化，藉此確定如何讓烏俄戰爭以有尊嚴的方式結束。《路透》報導指出，澤倫斯基認為，先前與美方在日內瓦會談的相關成果將於30日「敲定」。

The Ukrainian delegation should already be in the United States by this evening, U.S. time. The dialogue based on the Geneva points will continue. Diplomacy remains active. The American side is demonstrating a constructive approach, and in the coming days it is feasible to flesh… pic.twitter.com/7eZC5c776w — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський （@ZelenskyyUa） November 29, 2025

