    首頁 > 國際

    烏官員赴美磋商和平計畫　澤倫斯基：有望11/30敲定成果

    2025/11/30 05:06 中央社

    烏克蘭總統澤倫斯基今天指出，由國安與國防委員會主席烏梅洛夫率領的代表團正前往美國，繼續磋商結束俄烏戰爭的協議，他預期上週末與美方在日內瓦會談的成果將於明天「敲定」。

    一名美國高階官員告訴路透社，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、特使魏科夫（Steve Witkoff）和總統川普（Donald Trump）女婿庫許納（Jared Kushner）明天將在佛羅里達州會晤烏克蘭官員。

    澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體X平台發文寫道，烏梅洛夫（Rustem Umerov）今天已做過匯報，他們的任務很明確，那就是「迅速並具體擬定結束戰爭所需步驟」。

    另一方面，法國總統府宣布，總統馬克宏（Emmanuel Macron）12月1日將在巴黎接待澤倫斯基並舉行會談。

    一名法國官員今天提到，馬克宏和澤倫斯基將討論「達成公正及持久和平的條件」。

    法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）向「星期日論壇報」（La Tribune Dimanche）表示：「只要（俄羅斯總統）普丁（Vladimir Putin）放棄透過先征服烏克蘭進而重建蘇聯帝國的幻想，和平觸手可及。」

    巴霍也警告，普丁「必須接受停火，否則俄羅斯將面臨新制裁，這些舉措會耗損俄國經濟，並加強歐洲對烏克蘭的支持」。（編譯：洪培英）1141130

