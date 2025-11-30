為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    教宗拜訪土耳其「藍色清真寺」 表達深深敬意並未祈禱

    2025/11/30 00:55 即時新聞／綜合報導
    羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）訪問土耳其，拜訪伊斯坦堡的「藍色清真寺」。（歐新社）

    羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）訪問土耳其，拜訪伊斯坦堡的「藍色清真寺」。（歐新社）

    羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）訪問土耳其，29日拜訪伊斯坦堡的「藍色清真寺」，不過，良十四世進入清真寺時鞠躬致意，並未如同前兩任那樣在清真寺內祈禱。

    《BBC》報導，這是良十四世5月就任教宗以來，首次訪問穆斯林禮拜場所。梵蒂岡發聲明說，教宗良十四世這次訪問「本著反思和聆聽的精神，對這處場所和在此祈禱的信眾的信仰懷有深深的敬意」。

    藍色清真寺裝飾了數千塊藍色和綠松石色瓷磚，每年吸引數百萬遊客。教宗方濟各2014年在此祈禱，教宗本篤十六世則是2006年。而第一位正式進入清真寺的教宗是若望保祿二世，2001年訪問敘利亞首都大馬士革的倭馬亞清真寺（Umayyad Mosque），寫下歷史。

    教宗良十四世這次出訪兩個國家，分別是土耳其與黎巴嫩，這是已故教宗方濟各排定的行程，良十四世接續「搭建橋梁」主旨出訪。根據《梵蒂岡新聞網》報導，教宗良十四世在土耳其時間下午5點於伊斯坦堡主持彌撒聖祭，約4千名教友參與。

    良十四世27日在土耳其發表演說提醒，「踐踏正義與和平的野心與選擇」正在破壞全球穩定，「我們絕不能向這種局面屈服」，人類的未來岌岌可危。

    良十四世出訪行程的最後一天，將在黎巴嫩貝魯特海濱，也就是2020年港口大爆炸地點舉行彌撒，為200多名罹難者和7000多名傷者祈禱。

    教宗良十四世進入藍色清真寺參觀。（歐新社）

    教宗良十四世進入藍色清真寺參觀。（歐新社）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播