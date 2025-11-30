教宗拜訪土耳其「藍色清真寺」 表達深深敬意並未祈禱

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）訪問土耳其，拜訪伊斯坦堡的「藍色清真寺」。（歐新社）

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）訪問土耳其，29日拜訪伊斯坦堡的「藍色清真寺」，不過，良十四世進入清真寺時鞠躬致意，並未如同前兩任那樣在清真寺內祈禱。

《BBC》報導，這是良十四世5月就任教宗以來，首次訪問穆斯林禮拜場所。梵蒂岡發聲明說，教宗良十四世這次訪問「本著反思和聆聽的精神，對這處場所和在此祈禱的信眾的信仰懷有深深的敬意」。

藍色清真寺裝飾了數千塊藍色和綠松石色瓷磚，每年吸引數百萬遊客。教宗方濟各2014年在此祈禱，教宗本篤十六世則是2006年。而第一位正式進入清真寺的教宗是若望保祿二世，2001年訪問敘利亞首都大馬士革的倭馬亞清真寺（Umayyad Mosque），寫下歷史。

教宗良十四世這次出訪兩個國家，分別是土耳其與黎巴嫩，這是已故教宗方濟各排定的行程，良十四世接續「搭建橋梁」主旨出訪。根據《梵蒂岡新聞網》報導，教宗良十四世在土耳其時間下午5點於伊斯坦堡主持彌撒聖祭，約4千名教友參與。

良十四世27日在土耳其發表演說提醒，「踐踏正義與和平的野心與選擇」正在破壞全球穩定，「我們絕不能向這種局面屈服」，人類的未來岌岌可危。

良十四世出訪行程的最後一天，將在黎巴嫩貝魯特海濱，也就是2020年港口大爆炸地點舉行彌撒，為200多名罹難者和7000多名傷者祈禱。

