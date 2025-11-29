血腥黑五！加州商場爆「槍擊」 人群尖叫逃命畫面曝

黑色星期五當天，美國加州某購物中心發生槍擊事件。（擷取自ABC7LA TikTok）

昨（28日）黑色星期五，美國加州聖塔克拉拉（Santa Clara）的購物中心，1名槍手竟在擠滿人群的商場開槍，顧客尖叫四處逃命，甚至把自己反鎖在店內避難，事件至少造成3人受傷。

英媒《太陽報》今（29日）報導，事發當時位於聖塔克拉拉的購物中心，瞬間變成一片混亂，有目擊者表示，人們瘋狂逃跑以尋求安全，而受傷的民眾包括1名男子、1名女子及1名16歲少女。當局表示，受傷的3人已被送往當地醫院，均無生命危險。

請繼續往下閱讀...

據報導，這起槍擊發生在昨日下午5點40分，當地警方解釋，凶手並非針對毫無戒心的民眾，是槍手與男性受害者之間的爭吵，2個人之間發生了某些事情，才引發了這次槍擊，但另外的2名女性受害者則是不幸捲入交火中。

槍手已逃離現場，警方尚未公布嫌犯描述，亦不清楚嫌疑人是否已被逮捕。社群媒體上也流傳顧客們躲在店內的驚恐畫面，警方則在槍擊發生的1小時後，開始疏散整個購物中心。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法