烏軍無人艇視角曝光! 俄「影子船隊」2油輪遇襲淪火球重創

俄羅斯「影子船隊」油輪28日在博斯普魯斯海峽附近遇襲冒出熊熊火光。（歐新社）

烏克蘭安全局（SBU）和烏國海軍28日聯手，以烏國「海上寶貝」（Sea Baby）水面無人艇，打擊兩艘遭制裁的俄羅斯「影子船隊」油輪，烏國安全消息人士說，這兩艘油輪可能已運輸價值將近7000萬美元的石油，協助莫斯科躲避國際制裁。

烏克蘭《基輔獨立報》、《路透》29日報導，烏克蘭安全局消息人士29日表示，28日這場行動使用烏國「海上寶貝」（Sea Baby）水面無人艇，在土耳其博斯普魯斯海峽附近的黑海海域，打擊俄國「影子船隊」油輪Kairos號、Virat號。消息人士指出，攻擊發生時，這兩艘油輪為空載，正前往俄國主要石油出口碼頭諾沃羅西斯克港（Novorossiysk），準備裝載貨物；無人艇「成功地達成對這兩艘船的任務」，這場與海軍的聯合行動「對俄國石油運輸造成重大打擊」。

消息人士提供無人艇視角的攻擊過程影片，畫面顯示無人艇高速接近，以及油輪遇襲後爆炸起火畫面，船身受損。一名SBU官員說，「影片畫面顯示，（兩艘油輪）遇襲後都嚴重受損，實際上無法運作，這將重創俄國石油運輸」。

影子船隊由船隻所有權不透明、使用權宜船旗以及無規律航運活動的油輪組成，協助俄羅斯躲避西方制裁，運輸石油。

《彭博》報導，土耳其海事總署證實這起事件，並展開救援行動。根據船舶追蹤數據，長900英尺的Kairos號從諾沃羅西斯克港運送原油到印度，正在返航，遇襲後船身進水；Virat號今年1月10日被美方列入制裁名單後，大部分時間都逗留在黑海西部海域。

