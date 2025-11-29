感恩節前掃光超市烤雞！女子被罵翻 「真相反轉」感動全網

感恩節前夕，女子買下架上的所有烤雞引起軒然大波。（擷取自IG@theneighborhoodtalk）

感恩節前夕，美國有個女子到洛杉磯山姆超市（Sam's Club），掃光熱食架上所有烤雞，引發眾怒，甚至跟質疑她大量採購的顧客爆發衝突。不過，這件事卻出現反轉，原來她把這些烤雞全分給了街友。

英媒《每日郵報》報導，網路流傳的影片中，有人不滿指著女子滿滿整車的烤雞說，「妳沒見過世面，才會做這種事。」甚至女子要離開超市時，還有顧客大喊，「這女人把所有烤雞都拿走了！」指著她破口大罵。

據報導，超市內衝突影片在網路瘋傳後，又有另1則影片流出，原來這名被指貪心的女子，其實是在街頭擺攤位，把烤雞分裝送給無家可歸的人。原本跟風批評她的網友，在第2段影片曝光後紛紛改口。

網友們紛紛留言支持，「她之所以保持冷靜，是因為她知道那些食物要送去哪。別人愛生氣就生氣吧，但她在感恩節願意無私付出，真的很了不起。」、「我不覺得有什麼問題，她花自己的錢想買多少就買多少。」、「大家要知道，會員量販店本來就是用來大量採購的。」

