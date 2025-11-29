嚴冬前夕!俄飛彈、無人機癱瘓電力系統 基輔60萬戶停電

基輔地區週六清晨遭俄軍無人機及飛彈空襲，目標鎖定能源基礎設施，多達60萬人陷入黑暗（路透社）

烏克蘭首都基輔地區週六清晨遭到俄軍發射近600架無人機及數十枚飛彈空襲，目標鎖定能源基礎設施，導致多達60萬人陷入黑暗，還有數十棟民宅被炸毀。

據《BBC》報導，烏克蘭能源部指出，這波來自俄軍徹夜的導彈與無人機猛烈攻擊，鎖定了基輔市及周邊地區的能源基礎設施。光是在基輔地區，就有超過60萬戶家庭陷入停電危機，其中首都基輔市內就有逾50萬人受影響。在氣溫即將跌破冰點的嚴寒冬季前夕，俄羅斯顯然是企圖透過無差別攻擊平民設施，癱瘓烏克蘭的電力供應。

烏克蘭官員透露，俄羅斯向烏克蘭全境目標發射了約36枚飛彈和近600架無人機。儘管烏克蘭空軍宣稱擊落了558架無人機和19枚飛彈，但仍有基礎設施和住宅區被成功擊中。基輔清晨傳出巨大爆炸聲響，緊急服務人員趕到多處被炸毀、起火燃燒的公寓大樓現場。

基輔市長克里契科（Vitaly Klitschko）證實，這場攻擊造成至少3人死亡、數十人受傷，傷者中有29人在基輔市區，其中還包括一名年僅13歲的兒童。

此次襲擊同時發生在烏方與美國官員準備週末會談之際。美國總統川普正推動雙方接受初版和平計畫，該計畫先前偏向俄方，但在日內瓦與歐洲盟友協商後有所修正。烏克蘭總統澤倫斯基表達支持外交努力，但強調基輔必須保有主權及自衛能力。

俄羅斯總統普廷重申核心要求，表示僅在烏軍撤離俄方宣稱領土時才會停止攻勢。目前俄軍控制烏東頓巴斯大部分地區，以及南部扎波羅熱與赫爾松部分區域。美國及歐洲盟國則呼籲戰線暫時固定。普廷亦確認，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）等將於下週上半週訪俄，討論和平計畫草案。

