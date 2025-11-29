宏都拉斯前總統葉南德茲獲川普特赦 反衝擊阿斯夫拉選情

川普（左）宣布特赦在美遭定罪的宏都拉斯前總統葉南德茲，同時表明支持與葉南德茲同黨的總統候選人阿斯夫拉（右）。（法新社）

宏都拉斯即將在30日舉行總統大選，美國總統川普28日對宏都拉斯政治進行重大干預，先是特赦在美國遭定罪的前宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez），之後又為他偏好的候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）催票，揚言若由其他人當選，美國不排除削減援助。分析指出，川普將葉南德茲與阿斯夫拉聯結起來，反而會降低阿斯夫拉當選的機率。

曾擔任兩屆宏都拉斯總統的葉南德茲，遭美國檢方指控從2004年以來協助約400噸古柯鹼流入美國，2022年卸任後不久即被宏都拉斯當局逮捕，引渡到美國受審，去年3月遭紐約陪審團裁定販毒等罪名成立，判刑45年，目前在西維吉尼亞州哈澤頓的聯邦監獄服刑。川普28日在「真實社群」發文說，他將給予葉南德茲完全且徹底的特赦，因為根據許多他非常尊重的人士所言，葉南德茲受到非常嚴苛且不公平的對待。

葉南德茲是宏都拉斯右翼保守派「國家黨」的重要人物，而川普宣布特赦葉南德茲的發文，夾雜在一系列支持此次宏都拉斯總統大選「國家黨」候選人阿斯夫拉的貼文中，明顯將兩者聯繫起來。川普直言，如果阿斯夫拉未能勝選，美國將不會再把錢投入無底洞，因為一個錯誤的領袖只會為一個國家帶來災難性後果，無論哪個國家都一樣。阿斯夫拉則否認與葉南德茲有任何關聯，但對川普的支持說歡迎，「葉南德茲是宏都拉斯前總統，他的個人行為與『國家黨』無關」。

與阿斯夫拉競爭的另兩位候選人分別是同屬右翼的宏都拉斯前副總統納斯拉亞（Salvador Nasralla），以及現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）的盟友、代表執政黨「自由黨」的蒙卡達（Rixi Moncada）。川普28日指控納斯拉亞是「攪局者」，意圖分散阿斯夫拉的選票，並指納斯拉雅曾是卡斯楚副手，「現在假裝反共，只是為了分裂阿斯夫拉的選票」。川普也抨擊蒙卡達是共產主義者，指她若勝選，將是委內瑞拉總統馬杜羅及其毒品恐怖份子的勝利。

一位參與葉南德茲販毒調查的美國緝毒局特務說，川普赦免葉南德茲「簡直是瘋了」；緝毒局前國際行動主管維吉爾（Mike Vigil）也直言，此舉無異於災難，將摧毀美國的聲譽及美國在國際上打擊毒品走私的調查工作。前美國國務院主管國際毒品暨執法事務助理國務卿羅賓遜（Todd Robinson）則質疑，美國如今在加勒比海炸毀「涉嫌」運毒的船隻，卻赦免在美國被定罪的毒販，「誰能幫我解釋一下這是怎麼回事？」

宏都拉斯進步派前總統賽拉亞（Manuel Zelaya）說，川普赦免葉南德茲實際上是在保護這個國家的掠奪者，現在又命令宏都拉斯人投票給毒梟政權的直接繼承者阿斯夫拉。蒙卡達將葉南德茲獲赦與宏都拉斯「菁英階層」在華府的幕後操縱聯繫起來。納斯拉亞則強調，不同於競爭對手，他「雙手乾淨」。宏都拉斯選情分析家皮內達（Leonardo Pineda）說，葉南德茲獲赦將激起類似2021年大選的強烈負面情緒，葉南德茲正是在那年下台。如今，川普將阿斯夫拉與葉南德茲掛勾，實際上可能降低阿斯夫拉勝選機率。

