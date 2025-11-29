無法無天！宏福苑大火竟引詐騙猖獗 港府警告：嚴查趁火打劫

香港宏福苑世紀大火持續延燒進入第4天，詐騙集團竟趁火打劫、散佈假消息，甚至有人假冒災民名義詐領物資。（歐新社）

香港宏福苑世紀大火持續延燒進入第4天，災情慘重之際，竟有詐騙集團趁火打劫、散佈假消息，甚至有人假冒災民名義詐領物資。香港政府高層緊急出面，不僅嚴厲警告將嚴查趁火打劫的行為，更提醒民眾切勿輕信網路捐款二維碼，防範有心人士趁機騙取善款。

根據港府消息，宏福苑大火的災情尚未平息，各種社會亂象卻已開始滋生。民政及青年事務局局長麥美娟沈重表示，警方及執法部門正密切關注詐騙活動和趁火打劫行為，強調在人禍天災當前，社會「絕不容許趁火打劫的行為」，執法部門將嚴厲查處並拘捕相關人士。

請繼續往下閱讀...

麥美娟特別對民眾發出緊急防詐警示，指出雖然政府已向部分受災戶發放1萬元港幣的應急費用，但網路已出現趁機騙取善款的詐騙集團。她提醒民眾，不要隨意掃描任何QR Code進行捐款，目前電子支付系統仍在規劃中，建議熱心民眾如要捐款，應透過大埔宏福苑援助基金等官方認可管道，避免善款落入騙徒手中。

此外，香港保安局局長鄧炳強也親上火線，嚴正澄清網路上流傳的各種惡意假消息。他指出，有心人士企圖在災難時刻煽動民眾負面情緒，散佈不實資訊，包括聲稱消防員裝備不足、沒有飯吃，需市民送餐，以及政府沒有提供免費住宿，災民需自費支付高達8000港元（約新台幣3.3萬元）一晚的酒店費用等不實訊息。

鄧炳強呼籲市民應在此刻團結一致，不要被分化。同時他也對消防員日以繼夜的救火努力表達感謝。

