    首頁 > 國際

    劍指俄羅斯》瑞典戰爭模擬演習 國王、王儲罕見參與

    2025/11/29 18:56 編譯管淑平／綜合報導
    2月在國會外演習的瑞典士兵。（路透檔案照）

    俄羅斯入侵烏克蘭，喚醒北歐國家的防禦警覺心，在安全情勢緊張之際，瑞典近日舉行戰爭模擬演習，並且罕見連國王和王儲都一同參與，瑞典政府發布這場演習的新聞稿，還特地翻譯成俄文版，明顯是在向俄羅斯傳遞訊號。

    《法新社》28日報導，瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）28日表示，已於本週根據「涉及戰爭和戰爭風險的安全情境」，舉行這場演習，並且在演習某些階段，與國王、王儲、國會議員、瑞典武裝部隊、民防單位和其他相關政府機關共同參與。

    根據瑞典政府發表的聲明說，這是1990年代以來，瑞典首次舉行前述相關各方參與的這等規模演習，演習是「鑑於當前安全情勢」，模擬在瑞典和周邊地區發生嚴重安全事態下，確保維持瑞典安全所需的措施，也旨在強化不同單位彼此間的合作，「我們透過一步一步、一場又一場演練，強化瑞典的全面防衛和韌性」。

    瑞典情報和國防機關已指出，俄羅斯是該國面臨的主要威脅。在烏俄戰爭後，瑞典警覺俄羅斯的侵略威脅，放棄長期以來秉持的軍事中立政策，於2024年加入北大西洋公約組織（NATO），並加速提高軍事開支，規劃未來10年國防開支將達320億瑞典克朗。

