    香港「宏福苑」大火144人安全無恙 150人仍下落不明

    2025/11/29 19:19 即時新聞／綜合報導
    香港警方指出，宏福苑火警造成128人死亡、83人受傷，仍有約150人下落不明。（路透）

    香港警方指出，宏福苑火警造成128人死亡、83人受傷，仍有約150人下落不明。（路透）

    香港大浦宏福苑26日發生大火，造成嚴重災情，香港警方今（29日）說明，已知至少128死、83人受傷；原本294人失聯，已確認144人安全，仍有150人失聯；估計還需要3到4週的時間才能完成宏福苑的全面搜索工作。

    港媒文匯報報導，警方指出，截至今日下午3點，宏福苑火警已造成128人死亡、83人受傷，其中84名死者和37名傷者先前被列入火災失蹤名單，餘下44名死者尚未有家屬出面認領。

    警方補充說，目前確認失蹤名單上有144人安全無恙，但仍有約150名市民下落不明，其中有100人的個案資料較為零碎，包括求助人與當事人多年未聯繫等情況。

    關於調查進度，警方說明，宏福苑兩座大廈宏仁閣以及宏道閣的搜索工作已經完成，沒有發現遇難者遺體，且救出3隻貓與1隻烏龜，後續交由香港愛護動物協會處理。

    至於較早起火的宏昌閣及宏泰閣，搜證工作尚未展開，警方給出的時間表預估較為保守，可能還需要3到4週。

