    首頁 > 國際

    德國極右翼政黨AfD新設青年部成立大會 數千民眾聚集吉森抗議

    2025/11/29 18:31 編譯張沛元／綜合報導
    示威者29日在德國吉森阻街抗議，反對極右派政黨「德國另類選擇黨（AfD）」在當地舉行新設的青年部成立大會。（路透）

    示威者29日在德國吉森阻街抗議，反對極右派政黨「德國另類選擇黨（AfD）」在當地舉行新設的青年部成立大會。（路透）

    數以千計示威者29日聚集在德國西部城市吉森（Giessen），抗議反移民的極右翼政黨「德國另類選擇黨」（AfD）將在此舉行新設的青年部成立大會。

    抗議人士一大早就封鎖或試圖封鎖吉森市內及其周邊道路，已部署數千警力維安的警方表示，在1處地點遭人投擲石塊，隨後以胡椒噴霧還擊。吉森位於德國大城法蘭克福（Frankfurt）北方，人口約9.3萬。

    AfD青年部成立大會預定在當地時間29日早上10時（台灣時間同日下午5時）左右於吉森的會議中心舉行，AfD的代表將聚集會商，決定新設的青年部領導人、章程、名稱與標誌。根據美聯社，預料AfD新設青年部的名稱是「世代德國」（Generation Germany）。

    AfD新設青年部的前身，是曾被德國國內情報單位指定為右翼極端組織、與AfD關係相對鬆散的高度自治團體「青年另類選擇」（Junge Alternative, JA）。如今自行新設青年部，AfD便能進行更嚴密監督。

    「青年另類選擇」曾頻涉爭議，包括其成員使用帶有種族歧視意味的口號，以及曾與極右翼的新納粹主義者共同舉行會議。今年3月底，「青年另類選擇」在AfD決定正式與之切割後解散。

    德國政黨通常都有青年部，而且青年部的政治立場，往往比政黨本身更激進。

    AfD在今年2月德國大選中拿到逾20%選票，躍居國會第2大黨與最大在野黨。由於德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）領導的聯合政府未能擄獲民心，AfD的支持率持續攀升。

